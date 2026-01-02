Астрономы неожиданно получили сигнал из периода зарождения Вселенной
Загадочная вспышка открыла окно в раннюю историю Вселенной
Еще в марте 2025 года Международная команда астрономов зафиксировала короткую гамма-вспышку. Однако только сейчас стало понятно, что фактически это сигнал от древнейшей сверхновой. Он возник в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва, однако долетел до нас только сейчас.

  • Эта вспышка возникла еще в так называемую эру реионизации.
  • Речь идет о периоде, когда первые звезды и галактики постепенно меняли структуру Вселенной.

Как сообщает издание Astronomy & Astrophysics, речь идет об интенсивной вспышке высокоэнергетического света, которая длилась всего 10 секунд.

Астрономы провели детальные расчеты и пришли к выводу, что указанный сигнал преодолевал космическое пространство примерно 13 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли.

Фактически он открыл для ученых уникальное окно в раннюю историю Вселенной — время, когда ей было всего около 730 миллионов лет.

Эта вспышка получила название GRB 250314A. По предварительным данным, ее появление спровоцировала гибель массивной звезды в одной из самых древних известных галактик.

Через несколько месяцев после вспышки космический телескоп Джеймса Уэбба смог четко отделить свечение сверхновой от слабого света ее галактики. Это позволило ученым напрямую подтвердить факт коллапса и взрыва массивной звезды в молодой Вселенной.

Следует обратить внимание на то, что речь идет о самой старой сверхновой, которую удалось обнаружить благодаря прямым наблюдениям.

