Астрономы неожиданно получили сигнал из периода зарождения Вселенной

Еще в марте 2025 года Международная команда астрономов зафиксировала короткую гамма-вспышку. Однако только сейчас стало понятно, что фактически это сигнал от древнейшей сверхновой. Он возник в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва, однако долетел до нас только сейчас.
Главные тезисы
- Эта вспышка возникла еще в так называемую эру реионизации.
- Речь идет о периоде, когда первые звезды и галактики постепенно меняли структуру Вселенной.
Загадочная вспышка открыла окно в раннюю историю Вселенной
Как сообщает издание Astronomy & Astrophysics, речь идет об интенсивной вспышке высокоэнергетического света, которая длилась всего 10 секунд.
Астрономы провели детальные расчеты и пришли к выводу, что указанный сигнал преодолевал космическое пространство примерно 13 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли.
Фактически он открыл для ученых уникальное окно в раннюю историю Вселенной — время, когда ей было всего около 730 миллионов лет.
Эта вспышка получила название GRB 250314A. По предварительным данным, ее появление спровоцировала гибель массивной звезды в одной из самых древних известных галактик.
Следует обратить внимание на то, что речь идет о самой старой сверхновой, которую удалось обнаружить благодаря прямым наблюдениям.
