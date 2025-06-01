Як виглядає найдавніше зоряне світло — унікальний знімок

Європейське космічне агентство (ESA) повідомляє, що космічний телескоп Джеймса Вебба зміг зазирнути у минуле Всесвіту - він зазнімкував найдавніше зоряне світло.

Телескоп Вебба поділився з людством новою знахідкою

За словами астрономів, з метою створення цього зображення зробили дев'ять знімків і провели 120 годин спостережень.

Європейське космічне агентство звертає увагу на те, що наразі цей знімок з найдовшою витримкою, створене телескопом Вебба.

Якщо уважно його розглядати, то можна побачити скупчення галактик Abell S1063, розташоване на відстані 4,5 мільярда світлових років від нашої планети

Скупчення галактик Abell S1063

Що важливо розуміти, ці галактики мають вагу в трильйон разів більшу за Сонце.

Скупчення настільки масивне і щільне, що його гравітація викривила навколишній простір-час, який тепер діє як збільшувальне скло та спотворює світло об'єктів на задньому плані. Поширити

За словами астрономів, гравітаційне лінзування є унікальним процесом, оскільки дає можливість зазирнути в минуле Всесвіту далі, ніж за допомогою самого лише телескопа.