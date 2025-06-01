Как выглядит самый давний звездный свет — уникальный снимок

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что космический телескоп Джеймса Уэбба смог заглянуть в прошлое Вселенной — он заснял самый давний звездный свет.
Главные тезисы
- Зафиксированные на снимке галактики весит в триллион раз больше Солнца.
- Они находятся в 4,5 миллиарда световых лет от Земли.
Телескоп Уэбба поделился с человечеством новой находкой
По словам астрономов, с целью создания этого изображения сделали девять снимков и провели 120 часов наблюдений.
Европейское космическое агентство обращает внимание на то, что сейчас этот снимок с самой длинной выдержкой создан, который смог сделать телескоп Уэбба.
Если внимательно его рассматривать, то можно увидеть скопление галактик Abell S1063, расположенное в 4,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
Что важно понимать, эти галактики имеют вес в триллион раз больше Солнца.
По словам астрономов, гравитационное линзирование является уникальным процессом, поскольку дает возможность заглянуть в прошлое Вселенной дальше, чем с помощью только телескопа.
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