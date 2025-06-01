Как выглядит самый давний звездный свет — уникальный снимок
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как выглядит самый давний звездный свет — уникальный снимок

Телескоп Уэбба поделился с человечеством новой находкой
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Источник:  IFLScience

Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что космический телескоп Джеймса Уэбба смог заглянуть в прошлое Вселенной — он заснял самый давний звездный свет.

Главные тезисы

  • Зафиксированные на снимке галактики весит в триллион раз больше Солнца.
  • Они находятся в 4,5 миллиарда световых лет от Земли.

Телескоп Уэбба поделился с человечеством новой находкой

По словам астрономов, с целью создания этого изображения сделали девять снимков и провели 120 часов наблюдений.

Европейское космическое агентство обращает внимание на то, что сейчас этот снимок с самой длинной выдержкой создан, который смог сделать телескоп Уэбба.

Если внимательно его рассматривать, то можно увидеть скопление галактик Abell S1063, расположенное в 4,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.

Скопление галактик Abell S1063

Что важно понимать, эти галактики имеют вес в триллион раз больше Солнца.

Скопление настолько массивное и плотное, что его гравитация искривила окружающее пространство-время, которое теперь действует как увеличительное стекло и уродует свет объектов на заднем плане.

По словам астрономов, гравитационное линзирование является уникальным процессом, поскольку дает возможность заглянуть в прошлое Вселенной дальше, чем с помощью только телескопа.

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