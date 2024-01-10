Астрономи розгадали таємницю "Зеленого монстра" в залишку знаменитої наднової

У квітні минулого року космічний телескоп Вебба зробив новий знімок знаменитого залишку наднової Кассіопея А, розташованого на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Ця хмара гарячого газу, що розширюється, виникла після загибелі масивної зірки. Тоді ж астрономи вперше виявили дивну світну петлю зеленого кольору, що світиться, і вона отримала назву "Зелений монстр". Відтоді астрономи намагалися пояснити природу цього випромінювання, і, згідно з дослідженням, опублікованим у виданні в The Astrophysical Journal, їм вдалося розгадати таємницю добре відомого залишку наднової.

Астрономи розгадали таємницю "Зеленого монстра"

Астрономи представили нову деталізовану фотографію залишку наднової Кассіопея А, створену на основі даних, отриманих космічними телескопами Вебба, "Чандра" та "Габбл". Ця хмара завширшки 10 світлових років, наповнена гарячим газом і пилом із температурою в мільйон градусів за Цельсієм.

Завдяки цьому зображенню вчені змогли з'ясувати, як з'явилася загадкова зелена петля світла, тобто їм вдалося розгадати загадку "Зеленого монстра". Учені дійшли висновку, що дивна особливість залишку наднової виникла внаслідок зіткнення вибухової хвилі, яка врізалася в речовину, вже скинуту зіркою, яка вмерла раніше. Цей викид стався в період між 10 та 100 тисячами років до самого вибуху наднової.

Учені вважають, що "Зелений монстр" насправді не є частиною величезної газової хмари, і коли її прибрали із зображення, то астрономи отримали змогу побачити багато деталей, які приховувала ця особливість неподалік від місця, де стався вибух зірки. Цього регіону якось не торкнулася ударна хвиля від вибуху, і вперше вчені змогли побачити нутрощі вибуху наднової, які добре збереглися, із великою деталізацією.

Цей регіон, як вважають учені, утворився, коли надра зірки змішалися з надзвичайно гарячою радіоактивною речовиною під час стиснення зірки. Отже, вивчення подібних структур може розповісти більше про фізичні процеси, які відбуваються під час смерті масивних зірок, кажуть учені.

Якщо астрономи змогли пояснити появу "Зеленого монстра", то водночас вони зіткнулися зі ще однією загадкою. Схоже на те, що петля зеленого світла всіяна напрочуд круглими "дірками". Ці "дірки", можливо, утворилися, коли викиди наднової пронизали хмару газу, що розширюється, яку раніше викинула зірка, що померла. Поки що це найкраще пояснення цього явища.

Астрономи хочуть продовжити вивчення "Зеленого монстра" та його "дірок", щоб краще зрозуміти, що відбувалося із зіркою перед тим, як вона вибухнула надновою.