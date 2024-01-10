Астрономы разгадали тайну "Зеленого монстра" в остатке знаменитой сверхновой

В апреле прошлого года космический телескоп Уэбба сделал новый снимок знаменитого сверхнового остатка Кассиопея А, расположенного на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Это расширяющееся облако горячего газа возникло после гибели массивной звезды. Тогда же астрономы впервые обнаружили странную светящуюся петлю светящегося зеленого цвета, и она получила название "Зеленый монстр". С тех пор астрономы пытались объяснить природу этого излучения, и, согласно исследованию, опубликованному в издании в Astrophysical Journal, им удалось разгадать тайну хорошо известного остатка сверхновой.

Астрономы разгадали тайну "Зеленого монстра"

Астрономы представили новую детализированную фотографию остатка сверхновой Кассиопея А, созданную на основе данных, полученных космическими телескопами Уэбба, Чандра и Габбл. Это облако шириной 10 световых лет, наполненное горячим газом и пылью с температурой в миллион градусов по Цельсию.

Благодаря этому изображению учёные смогли выяснить, как появилась загадочная зеленая петля света, то есть им удалось разгадать загадку "Зеленого монстра". Ученые пришли к выводу, что странная особенность остатка сверхновой возникла в результате столкновения взрывной волны, которая врезалась в вещество, уже сброшенное умершей ранее звездой. Этот выброс произошел в период между 10 и 100 тысячами лет до самого взрыва сверхновой.

Ученые считают, что "Зеленый монстр" на самом деле не является частью огромного газового облака, и когда его убрали с изображения, астрономы получили возможность увидеть многие детали, которые скрывала эта особенность неподалеку от места, где произошел взрыв звезды. Этого региона как-то не коснулась ударная волна от взрыва, и впервые ученые смогли увидеть хорошо сохранившиеся внутренности взрыва сверхновой с большой детализацией.

Этот регион, как считают ученые, образовался, когда недра звезды смешались с очень горячим радиоактивным веществом во время сжатия звезды. Итак, изучение подобных структур может рассказать больше о физических процессах, происходящих при смерти массивных звезд, говорят учёные.

Если астрономы смогли объяснить появление "Зеленого монстра", то они столкнулись с еще одной загадкой. Похоже, что петля зеленого света усеяна удивительно круглыми "дырами". Эти "дыры", возможно, образовались, когда выбросы сверхновой пронзили облако расширяющегося газа, которое ранее выбросила умершая звезда. Пока это лучшее объяснение этого явления.

Астрономы хотят продолжить изучение "Зеленого монстра" и его "дыр", чтобы лучше понять, что происходило со звездой перед тем, как она взорвалась сверхновой.