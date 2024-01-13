Астрономи відкрили мегасистему, чиї розміри суперечать теоріям Всесвіту
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрономи відкрили мегасистему, чиї розміри суперечать теоріям Всесвіту

всесвіт
Джерело:  The Guardian

Аспірантка Університету Центрального Ланкаширу Алексія Лопес виявила великомасштабну кільцеподібну космічну структуру, чиї розміри кидають виклик теоріям Всесвіту.

Астрономи відкрили мегасистему, чиї розміри суперечать теоріям Всесвіту

Йдеться про надскупчення галактик розміром 1,3 мільярда світлових років — учені назвали його Великим кільцем.

Це відкриття є значущим, оскільки розмір цієї мегасистеми кидає виклик нашому розумінню Всесвіту та суперечить фундаментальному космологічному принципу.

За словами керівниці дослідження Алексії Лопес, ці відкриття свідчать про те, що стандартна космологічна модель потребує переосмислення.

"Як мінімум вона просто неповна, як максимум нам потрібна абсолютно нова теорема космології", — сказала Лопес.

За словами вчених, Велике кільце не повинно існувати, оскільки його величезний розмір суперечить фундаментальному припущенню космології — космологічному принципу. Згідно з цією теорією, вся матерія рівномірно розподіляється по Всесвіту, і весь Всесвіт є однорідним, а також має однаковий вигляд у всіх напрямках.

Велике кільце вчені виявили шляхом аналізу даних Слоанівського цифрового огляду неба, каталогу далеких квазарів. Ці об’єкти такі яскраві, що їх можна побачити за мільярди світлових років, вони діють як гігантські лампи, освітлюючи проміжні галактики, які інакше залишилися б непоміченими.

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