Всесвіт може бути симуляцією. Вчені знайшли докази

Науковці знайшли докази того, що наш Всесвіт може виявитись симуляцією у зв'язку із особливостями поведінки різних типів інформації.

Чи може наш Всесвіт виявитись симуляцією

Зазначається, що дослідник, доцент фізики Портсмутського університету Мелвін Вопсон разом з колегою Сербаном Лепадату, фізиком з Університету Центрального Ланкаширу, провели наукову роботу, у якій використали "другий закон інфодинаміки" для дослідження різних типів інформаційних систем, зокрема, генетичної інформації, цифрової інформації, атомної фізики та космології.

За допомогою цього закону вченим вдалось дізнатись, що інформація з часом стає більш стислою, або відкидається із метою оптимізації системи.

На думку дослідників, їхня робота містить докази того, що наш Всесвіт може бути симуляцією.

Що відомо про результати досліджень науковців

Спочатку Вопсон зробив відкриття, що генетичні мутації зменшують інформаційну ентропію, що суперечить теорії еволюції Дарвіна і призводить до формування так званого другого закону інфодинаміки.

Він також застосував цей закон до інших систем, зокрема до атомної фізики, і дійшов висновку, що вони також мінімізують свою інформаційну ентропію з часом.

Вопсон також розглянув генетичний код вірусу SARS-Cov-2 і показав, що його інформаційна ентропія зменшується внаслідок генетичних мутацій.

У результатах дослідження було зазначено, що використання другого закону інфодинаміки свідчить про те, що симетрія в природі сприяє оптимізації та мінімізації інформації.

Мелвін Вопсон побачив це дослідження як перевірку його закону інфодинаміки на більшій кількості різних систем.

Він провів експерименти з цифровою інформацією, генетичною інформацією, атомною фізикою та космологією, щоб продемонструвати, що другий закон інфодинаміки дотичний до всіх цих систем і пояснює їхню оптимізацію та мінімізацію інформації з часом.