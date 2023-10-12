Вселенная может быть симуляцией. Ученые нашли доказательства

Ученые нашли доказательства того, что наша Вселенная может оказаться симуляцией в связи с особенностями поведения разных типов информации.

Может ли наша Вселенная оказаться симуляцией

Отмечается, что исследователь, доцент физики Портсмутского университета Мелвин Вопсон вместе с коллегой Сербаном Лепадатом, физиком из Университета Центрального Ланкашира, провели научную работу, в которой использовали "второй закон инфодинамики" для исследования различных типов информационных систем, в частности, генетической информации, цифровой информации, атомной физики и космологии

С помощью этого закона ученым удалось узнать, что информация со временем становится более сжатой или отвергается с целью оптимизации системы.

По мнению исследователей, их работа содержит доказательства того, что наша Вселенная может быть симуляцией.

Что известно о результатах исследований ученых

Первоначально Вопсон сделал открытие, что генетические мутации уменьшают информационную энтропию, что противоречит теории эволюции Дарвина и приводит к формированию так называемого второго закона инфодинамики.

Он также применил этот закон к другим системам, в частности атомной физике, и пришел к выводу, что они также минимизируют свою информационную энтропию со временем.

Вопсон также рассмотрел генетический код вируса SARS-Cov-2 и показал, что его информационная энтропия уменьшается по причине генетических мутаций.

В результатах исследования было отмечено, что использование второго закона инфодинамики свидетельствует о том, что симметрия в природе способствует оптимизации и минимизации информации.

Мелвин Вопсон увидел это исследование как проверку его закона инфодинамики на большем количестве разных систем.

Он провел эксперименты по цифровой информации, генетической информации, атомной физике и космологии, чтобы продемонстрировать, что второй закон инфодинамики причастен ко всем этим системам и объясняет их оптимизацию и минимизацию информации со временем.