Вселенная может быть симуляцией. Ученые нашли доказательства

Ученые нашли доказательства того, что наша Вселенная может оказаться симуляцией в связи с особенностями поведения разных типов информации.
Может ли наша Вселенная оказаться симуляцией
Отмечается, что исследователь, доцент физики Портсмутского университета Мелвин Вопсон вместе с коллегой Сербаном Лепадатом, физиком из Университета Центрального Ланкашира, провели научную работу, в которой использовали "второй закон инфодинамики" для исследования различных типов информационных систем, в частности, генетической информации, цифровой информации, атомной физики и космологии
С помощью этого закона ученым удалось узнать, что информация со временем становится более сжатой или отвергается с целью оптимизации системы.
По мнению исследователей, их работа содержит доказательства того, что наша Вселенная может быть симуляцией.
Что известно о результатах исследований ученых
Первоначально Вопсон сделал открытие, что генетические мутации уменьшают информационную энтропию, что противоречит теории эволюции Дарвина и приводит к формированию так называемого второго закона инфодинамики.
Он также применил этот закон к другим системам, в частности атомной физике, и пришел к выводу, что они также минимизируют свою информационную энтропию со временем.
Вопсон также рассмотрел генетический код вируса SARS-Cov-2 и показал, что его информационная энтропия уменьшается по причине генетических мутаций.
В результатах исследования было отмечено, что использование второго закона инфодинамики свидетельствует о том, что симметрия в природе способствует оптимизации и минимизации информации.
Мелвин Вопсон увидел это исследование как проверку его закона инфодинамики на большем количестве разных систем.
Он провел эксперименты по цифровой информации, генетической информации, атомной физике и космологии, чтобы продемонстрировать, что второй закон инфодинамики причастен ко всем этим системам и объясняет их оптимизацию и минимизацию информации со временем.
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