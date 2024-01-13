Астрономы открыли мегасистему, чьи размеры противоречат теориям Вселенной

Речь идет о сверхскоплении галактик размером 1,3 миллиарда световых лет — ученые назвали его Большим кольцом.

Это открытие значимо, поскольку размер этой мегасистемы бросает вызов нашему пониманию Вселенной и противоречит фундаментальному космологическому принципу.

По словам руководительницы исследования Алексии Лопес, эти открытия свидетельствуют о том, что стандартная космологическая модель нуждается в переосмыслении.

"Как минимум она просто неполна, как максимум нам нужна совершенно новая теорема космологии", - сказала Лопес.

По словам ученых, Большое кольцо не должно существовать, поскольку его огромный размер противоречит фундаментальному предположению космологии – космологическому принципу. Согласно этой теории, вся материя равномерно распределяется по Вселенной, и вся Вселенная однородна, а также имеет одинаковый вид во всех направлениях.

Большое кольцо ученые обнаружили путём анализа данных Слоановского цифрового обзора неба, каталога дальних квазаров. Эти объекты так ярки, что их можно увидеть за миллиарды световых лет, они действуют как гигантские лампы, освещая промежуточные галактики, которые иначе остались бы незамеченными.