Астрономи виявили ознаку існування паралельного Всесвіту

Гравітаційна хвиля, яка була виявлена ще 6 років тому, наблизила наукову спільноту до відкриття першої червоточини у Всесвіті. LIGO і Virgo змогли зафіксувати хвилю, яка тривала менше однієї десятої секунди. Тоді вважалося, що йшлося про зіткнення двох чорних дір, однак тепер озвучена нова версія.

Вчені наблизилися до розкриття ще однієї таємниці Всесвіту

Після тривалого аналізу нових даних науковці дійшли висновку, що злиття двох чорних дір дійсно спровокувало хвилю, однак, ймовірно, воно відбулося не в нашому Всесвіті, пише Wion.

З заявою з цього приводу виступив фізик Ци Лай з Університету Китайської академії наук.

За його словами, астрономи стали свідками відгомону з паралельного Всесвіту, який досяг Землю через червоточину.

Сигнал, що отримав назву GW190521, залишається кращою інтерпретацією, згідно з новим дослідженням, але теорію про червоточину вони теж не відкидають. Поширити

Що важливо розуміти, червоточини — це гіпотетичні структури у Всесвіті, що з'єднують дві точки в просторі.

Вони можуть бути розділені як відстанню, так і часом.