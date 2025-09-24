Астрономы выявили признак существования параллельной Вселенной

Гравитационная волна, обнаруженная еще 6 лет назад, приблизила научное сообщество к открытию первой червоточины во Вселенной. LIGO и Virgo смогли зафиксировать волну, длившуюся менее одной десятой секунды. Тогда считалось, что речь шла о столкновениях двух черных дыр, однако теперь озвучена новая версия.
Главные тезисы
- Гравитационные волны возникают при столкновении массивных и плотных объектов.
- В первую очередь речь идет о черных дырах и нейтронных звездах.
Ученые приблизились к раскрытию еще одной тайны Вселенной
После продолжительного анализа новых данных ученые пришли к выводу, что слияние двух черных дыр действительно спровоцировало волну, однако, вероятно, она произошла не в нашей Вселенной, пишет Wion.
С заявлением на этот счет выступил физик Ци Лай из Университета Китайской академии наук.
По его словам, астрономы стали свидетелями отзвука из параллельной Вселенной, которая достигла Землю через червоточину.
Что важно понимать, червоточины — это гипотетические структуры во Вселенной, соединяющие две точки в пространстве.
Они могут быть разделены как расстоянием, так и временем.
