Астрономи побачили дві планети поблизу двох різних зірок, ці розпадаються на частини під впливом потужного тепла материнських світил.

Як астрономомам вдалось знайти ці планети

Науковці зазначають, що планети залишають сліди уламків, які можна побачити за допомогою потужних телескопів.

Астрономи додають, ці космічні об’єкти є планетами з ультракоротким періодом обертання навколо власних зірок.

Дослідники віднесли ці планети до рідкісного підкласу USP, оскільки вони недостатньо масивні для того, щоб утримувати власний матеріал.

Сліди від уламків планет

Ці планети мають надзвичайно вузькі орбіти, а звернена до материнської зірки сторона планети нещадно випалюється під руйнівною хвилею тепла.

Деякі з таких планет здатні здійснити оборот навколо материнської зірки за кілька годин.

Оскільки вони знаходяться дуже близько до своїх світил, вони піддаються впливу високих температур, випромінювання та гравітації.

Більшість планет такого типу приливно захоплені зірками. Радіуси цих планет вкрай рідко перевищують два радіуси Землі.

Астрономи зазначають, що в однієї з двохсот зірок, подібних до Сонця, може бути одна подібна планета.

Наразі відкритими залишається велика кількість питань стосовно цих планет.

Незрозуміло, як саме формуються це планети. Як вони розпадаються на частини.

Що відомо про планети, що розпадаються на частини

В одному з досліджень науковці заявили про виявлення планети BD+054868Ab, яка здійснює оберт навколо своєї зірки за 1,27 дня.

У неї виявили два хвости: один на передньому краї, інший — на задньому. При цьому, передній хвіст містить більший пил, а задній — дрібніший.

Швидкість, з якою випаровується планета, просто катастрофічна, і нам неймовірно пощастило, що ми спостерігаємо останні години цієї планети, що вмирає. У планети, що розпалася, яка обертається навколо BD+05 4868 A, найпомітніші на сьогоднішній день пилові хвости… Їхня довжина близько 9 мільйонів км, вони охоплюють більше половини орбіти планети навколо зірки кожні 30 з половиною годин, — зазначає провідний автор дослідження Марк Хон з MIT TESS Science Office. Поширити

Астрономи пояснюють, що маса, яку втрачає планета, дорівнює 10 масам Землі протягом 1 мільярда років.

Наразі розміри ціє планети вже можна порівняти з Місяцем. Протягом наступних кількох мільйонів років він, ймовірно, буде остатоточно знищений.

Материнська зірка цієї планети трохи старша за наше Сонце. У неї також є зірка партнер — червоний карлик, який знаходиться на відстані близько 130 астрономічних одиниць від неї.

Автори ще одного дослідження з Університету Пенсільванії, що навколо карлика обертається ще одна кам’яниста планета K2-22b, оповита пилом і газом, які виходять з ядра планети разом із залізом.