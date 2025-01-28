Астрономы увидели две планеты вблизи двух разных звезд, эти распадаются на части под влиянием мощного тепла материнских светил.

Как астрономомам удалось найти эти планеты

Ученые отмечают, что планеты оставляют следы обломков, которые можно увидеть с помощью мощных телескопов.

Астрономы добавляют, что эти космические объекты являются планетами с ультракоротким периодом вращения вокруг собственных звезд.

Исследователи отнесли эти планеты к редкому подклассу USP, поскольку они недостаточно массивны для того, чтобы содержать собственный материал.

Следы от обломков планет

Эти планеты имеют очень узкие орбиты, а обращенная к материнской звезде сторона планеты беспощадно выжигается под разрушительной волной тепла.

Некоторые из таких планет способны совершить оборот вокруг материнской звезды за несколько часов.

Поскольку они находятся очень близко к своим светилам, они подвергаются воздействию высоких температур, излучения и гравитации.

Большинство планет такого типа приливно увлечены звездами. Радиусы этих планет очень редко превосходят два радиуса Земли.

Астрономы отмечают, что у одной из двухсот звезд, подобных Солнцу, может быть одна подобная планета.

Пока открытыми остается большое количество вопросов относительно этих планет.

Непонятно, как именно формируются эти планеты. Как они распадаются на две части.

Что известно о планетах, распадающихся на части

В одном из исследований ученые заявили об обнаружении планеты BD+054868Ab, совершающей оборот вокруг своей звезды за 1,27 дня.

У нее обнаружили два хвоста: один на переднем крае, другой на заднем. При этом передний хвост содержит большую пыль, а заднюю — более мелкую.

Скорость, с которой испаряется планета, просто катастрофическая, и нам невероятно повезло, что мы наблюдаем последние часы умирающей планеты. У распавшейся планеты, которая вращается вокруг BD+05 4868 A, самые заметные на сегодняшний день пылевые хвосты… Их длина около 9 миллионов км, они охватывают более половины орбиты планеты вокруг звезды каждые 30 с половиной часов, — отмечает ведущий автор исследования Марк Хон. с MIT TESS Science Office. Поделиться

Астрономы объясняют, что теряемая планета масса равна 10 массам Земли в течение 1 миллиарда лет.

В настоящее время размеры этой планеты уже сравнимы с Луной.

Материнская звезда этой планеты немного старше нашего Солнца. У нее также звезда партнер — красный карлик, который находится на расстоянии около 130 астрономических единиц от нее.

Авторы еще одного исследования из Университета Пенсильвании, вокруг карлика вращается еще одна каменистая планета K2-22b, окутанная пылью и газом, которые выходят из ядра планеты вместе с железом.