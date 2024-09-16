Науковці виявили в отриманих з космічного апарату "Кассіні" зразках крижаних частинок ознаки різних органічних молекул, необхідних для формування життя.

Що відомо про ймовірне існування живих організмів поряд із Сатурном

На думку науковців, отримані з "Кассіні" зразки прибули з одного з супутників Сатурну Енцелада.

Наразі астрофізики дійшли висновку, що на Енцеладі може бути значно більше органічних молекул, ніж вважалось раніше.

Сам супутник вже вважається місцем, де потенційно може існувати життя.

Зокрема, під товщею криги на Енцеладі є величезний океан рідкої води. З нього на поверхню вириваються струмені з льоду і пари.

Енцелад

Є також ознаки того, що на дні цього океану існують джерела енергії, схожі на гідротермальні джерела в океанах нашої планети.

Аналіз крижаних частинок дав науковцям змогу підтвердити, що на Енцеладі існують всі 6 ключових елементів, необхідних для формування життя.

Серед них вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка.

Що відомо про наявність на Енцеладі інших елементів, необхідних для виникнення життя

"Кассіні" зібрав та передав на Землю зразки з самих струменів. Науковцям вдалось довести існування на супутнику Сатурна снування широкого спектра хімічних груп, які спільні з багатьма органічними молекулами.

Вони включають складні ефіри, алкени, а також складні молекули, які містять азот і кисень.

Наразі дослідники не можуть точно визначити, з яких молекул походять ці хімічні групи, однак їхня присутність означає, що існує велика ймовірність присутності хімічних реакцій, які створюють будівельні блоки ДНК.

Це відкриття зміцнює ідею про те, що на Енцеладі можуть бути необхідні умови для створення життя або, що воно вже там існує.