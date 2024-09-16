Ученые обнаружили в полученных от космического аппарата "Кассини" образцах ледяных частиц признаки различных органических молекул, необходимых для формирования жизни.

Что известно о вероятном существовании живых организмов рядом с Сатурном

По мнению ученых, полученные из "Кассини" образцы прибыли из одного из спутников Сатурна Энцелада.

Астрофизики пришли к выводу, что на Энцеладе может быть значительно больше органических молекул, чем считалось ранее.

Сам спутник уже считается местом, где может существовать жизнь.

В частности, под толщей льда на Энцеладе есть огромный океан жидкой воды. Из него на поверхность вырываются струи из льда и пара.

Энцелад

Есть также признаки того, что на дне этого океана есть источники энергии, похожие на гидротермальные источники в океанах нашей планеты.

Анализ ледяных частиц дал ученым возможность подтвердить, что на Энцеладе существуют все 6 ключевых элементов, необходимых для формирования жизни.

Среди них углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера.

Что известно о наличии на Энцеладе других элементов, необходимых для возникновения жизни

"Кассини" собрал и передал на Землю образцы из самых струй. Ученым удалось доказать существование на спутнике Сатурна существование широкого спектра химических групп, общих со многими органическими молекулами.

Они включают сложные эфиры, алкены, а также сложные молекулы, содержащие азот и кислород.

Пока исследователи не могут точно определить, из каких молекул происходят эти химические группы, однако их присутствие означает, что существует большая вероятность присутствия химических реакций, создающих строительные блоки ДНК.

Это открытие укрепляет идею о том, что на Энцеладе могут быть необходимые условия для создания жизни или что она уже там существует.