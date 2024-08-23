Ученые озвучили новую версию зарождения жизни на Земле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые озвучили новую версию зарождения жизни на Земле

дождь
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Источник:  The New York Times

Иностранные ученые после проведения нового масштабного исследования пришли к выводу, что именно дождь мог сыграть ключевую роль в формировании первых клеток на планете Земля.

Главные тезисы

  • Живые организмы построены из клеток, содержащих ДНК, РНК, белки и другие молекулы.
  • Первые клетки могли быть похожи на маленькие капельки, свободно плавающие в воде.
  • Жизнь на Земле могла возникнуть из неодушевленной материи в результате естественных процессов, а дождь мог быть одним из ключевых факторов.

Появилась еще одна версия зарождения жизни на Земле

Ученые обращают внимание на то, что все живые организмы построены из клеток, содержащих ДНК, РНК, белки и другие молекулы.

Однако миллиарды лет назад клетки были гораздо проще. Довольно долго никто не мог объяснить, как действительно возникли первые клетки.

Одной из гипотез является то, что первые клетки состояли исключительно из РНК — молекулы, которая подобно ДНК способна хранить генетическую информацию. Кроме того, РНК может принимать различные формы и выполнять многочисленные функции, например способствовать соединению или расщеплению других молекул.

Ученые никак не могли понять, как такие примитивные клетки могли существовать без защитной мембраны, являющейся своеобразным барьером и контролирующей обмен веществ между клеткой и внешней средой.

Тогда ученые выдвинули предположение, что первые клетки могли походить на маленькие капельки, свободно плавающие в воде. Они решили проверить эту гипотезу в лаборатории.

Фото: unsplash.com

Что стало известно в результате исследования

Ученые сразу обратили внимание на то, что во время встряхивания капли делились на две части, имитируя процесс размножения. Несмотря на это, они снова быстро сливались между собой.

Еще 6 лет назад ученый Аман Агравал предложил способ их стабилизации.

Оказалось, что вода способствует образованию своеобразной сетки между молекулами внутри капли, что делает ее более устойчивой.

Впоследствии авторы исследования пришли к выводу, что дождь, выпадавший на Землю миллиарды лет назад, мог сыграть ключевую роль в формировании первых клеток.

Новые данные свидетельствуют о том, что жизнь на Земле могла возникнуть из неодушевленной материи в результате естественных процессов, а дождь мог быть одним из ключевых факторов этого удивительного превращения.

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