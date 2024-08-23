Учені озвучили нову версію зародження життя на Землі

Іноземні науковці після проведення нового масштабного дослідження дійшли висновку, що саме дощ міг зіграти ключову роль у формуванні перших клітин на планеті Земля.

З’явилася ще одна версія зародження життя на Землі

Вчені звертають увагу на те, що всі живі організми побудовані з клітин, які містять ДНК, РНК, білки та інші молекули.

Однак мільярди років тому клітини були значно простішими. Доволі довго ніхто не міг пояснити, як насправді виникли первісні клітини.

Однією з гіпотез є те, що перші клітини складались виключно з РНК — молекули, яка подібно до ДНК здатна зберігати генетичну інформацію. Крім того, РНК може приймати різноманітні форми і виконувати численні функції, наприклад, сприяти з’єднанню або розщепленню інших молекул. Поширити

Вчені ніяк не могли зрозуміти, як такі примітивні клітини могли існувати без захисної мембрани, яка є своєрідним бар’єром та контролює обмін речовин між клітиною і зовнішнім середовищем.

Тоді науковці висунули припущення, що перші клітини могли бути схожі на маленькі крапельки, що вільно плавають у воді. Вони вирішили перевірити цю гіпотезу в лабораторії.

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Що стало відомо в результаті дослідження

Вчені одразу звернули увагу на те, що під час струшування краплі ділилися на дві частини, імітуючи процес розмноження. Попри це, вони знову швидко зливались між собою.

Ще 6 років тому науковець Аман Аґравал запропонував спосіб для їхньої стабілізації.

Виявилось, що вода сприяє утворенню своєрідної сітки між молекулами всередині краплі, що робить її більш стійкою.

Згодом автори дослідження дійшли висновку, що дощ, який випадав на Землю мільярди років тому, міг відіграти ключову роль у формуванні перших клітин.