Астрономи виявили "суперземлю" біля Сонячної системи
Астрономи виявили "суперземлю" біля Сонячної системи

Після тривалих спостережень науковці дійшли висновку, що навколо зірки Gliese 251 обертається "суперземля", на якій потенційно може бути виявлено життя.

Головні тези:

  • Нову планету назвали “суперземлею”, оскільки вона майже вчетверо важча за Землю.
  • Однак її дослідження та вивчення неможливо розпочати просто зараз.

"Суперземля" поблизу Сонячної системи — що про неї відомо

Як повідомляє видання Astronomical Journal, крім планети Gliese 251b, відомої з 2020 року, яка обертається навколо зірки вузькою орбітою, є й друга планета — Gliese 251c.

З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Суврат Махадеван з Університету штату Пенсільванія.

За словами останнього, відстань від зірки ідеально підходить для існування рідкої води на поверхні, якщо у неї є відповідна атмосфера.

Наукова спільнота давно схиляється до дукм, що Gliese 251c є одним із найбільш підходящих об'єктів для пошуку біосигнатур.

Що важливо розуміти, йдеться про молекул, які вказують на існування життя.

Однак проблема полягає в тому, що подібний пошук може стартувати лише через кілька років за допомогою нових великих телескопів, таких як Надвеликий телескоп (ELT) Європейської південної обсерваторії.

Просто зараз його будують у Чилі та планують ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття.

Завдяки головному дзеркалу діаметром трохи менше 40 метрів ELT зможе не тільки отримувати прямі зображення планети, а й вивчати її атмосферу.

