Астрономи виявили "суперземлю" біля Сонячної системи

Після тривалих спостережень науковці дійшли висновку, що навколо зірки Gliese 251 обертається "суперземля", на якій потенційно може бути виявлено життя.

"Суперземля" поблизу Сонячної системи — що про неї відомо

Як повідомляє видання Astronomical Journal, крім планети Gliese 251b, відомої з 2020 року, яка обертається навколо зірки вузькою орбітою, є й друга планета — Gliese 251c.

З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Суврат Махадеван з Університету штату Пенсільванія.

За словами останнього, відстань від зірки ідеально підходить для існування рідкої води на поверхні, якщо у неї є відповідна атмосфера.

Наукова спільнота давно схиляється до дукм, що Gliese 251c є одним із найбільш підходящих об'єктів для пошуку біосигнатур.

Що важливо розуміти, йдеться про молекул, які вказують на існування життя.

Однак проблема полягає в тому, що подібний пошук може стартувати лише через кілька років за допомогою нових великих телескопів, таких як Надвеликий телескоп (ELT) Європейської південної обсерваторії.

Просто зараз його будують у Чилі та планують ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття.