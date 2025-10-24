Астрономи виявили "суперземлю" біля Сонячної системи

Після тривалих спостережень науковці дійшли висновку, що навколо зірки Gliese 251 обертається "суперземля", на якій потенційно може бути виявлено життя.
Головні тези:
- Нову планету назвали “суперземлею”, оскільки вона майже вчетверо важча за Землю.
- Однак її дослідження та вивчення неможливо розпочати просто зараз.
"Суперземля" поблизу Сонячної системи — що про неї відомо
Як повідомляє видання Astronomical Journal, крім планети Gliese 251b, відомої з 2020 року, яка обертається навколо зірки вузькою орбітою, є й друга планета — Gliese 251c.
З заявою з цього приводу виступив один з авторів дослідження Суврат Махадеван з Університету штату Пенсільванія.
За словами останнього, відстань від зірки ідеально підходить для існування рідкої води на поверхні, якщо у неї є відповідна атмосфера.
Наукова спільнота давно схиляється до дукм, що Gliese 251c є одним із найбільш підходящих об'єктів для пошуку біосигнатур.
Що важливо розуміти, йдеться про молекул, які вказують на існування життя.
Однак проблема полягає в тому, що подібний пошук може стартувати лише через кілька років за допомогою нових великих телескопів, таких як Надвеликий телескоп (ELT) Європейської південної обсерваторії.
Просто зараз його будують у Чилі та планують ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття.
