Астрономы обнаружили "суперземлю" возле Солнечной системы
Астрономы обнаружили "суперземлю" возле Солнечной системы

"Суперземля" вблизи Солнечной системы – что о ней известно
Источник:  online.ua

После длительных наблюдений ученые пришли к выводу, что вокруг звезды Gliese 251 оборачивается "суперземля", на которой потенциально может быть обнаружена жизнь.

Главные тезисы

  • Новую планету назвали "суперземлей", поскольку она почти вчетверо тяжелее Земли.
  • Однако ее исследование и изучение невозможно начать прямо сейчас.

"Суперземля" вблизи Солнечной системы — что о ней известно

Как сообщает издание Astronomical Journal , помимо планеты Gliese 251b, известной с 2020 года, вращающейся вокруг звезды узкой орбитой, есть и вторая планета — Gliese 251c.

С заявлением на этот счет выступил один из авторов исследования Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания.

По словам последнего, расстояние от звезды идеально подходит для существования жидкой воды на поверхности, если у нее есть подходящая атмосфера.

Научное сообщество давно склоняется к мысли, что Gliese 251c является одним из наиболее подходящих объектов для поиска биосигнатур.

Что важно понимать, речь идет о молекулах, указывающих на существование жизни.

Однако проблема заключается в том, что подобный поиск может стартовать только через несколько лет с помощью новых крупных телескопов, таких как сверхбольшой телескоп (ELT) Европейской южной обсерватории.

Просто сейчас он строится в Чили и планируется ввести в эксплуатацию до конца этого десятилетия.

Благодаря главному зеркалу диаметром чуть менее 40 метров ELT сможет не только получать прямые изображения планеты, но изучать ее атмосферу.

