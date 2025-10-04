Астрономи виявили загадкову планету, що стрімко збільшується
Що відомо про загадкову планету, яка продовжує рости
Джерело:  The Independent

Згідно з даними іноземних фізиків, за межами нашої сонячної системи блукає загадкова планета, яка шокує наукову спільноту своїм "стрибкоподібним зростанням". Що важливо розуміти, вона поглинає газ та пил із навколишнього середовища зі швидкістю шість мільярдів тонн на секунду. 

Головні тези:

  • Це найсильніший епізод акреції в історії спостережень за космосом.
  • Деякі блукаючі планети можуть мати подібний до зірок шлях формування. 

Що відомо про загадкову планету, яка продовжує рости

За словами науковців, саме її швидкість зростання є найвищою в історії спостережень.

Багато людей досі уявляють інші планети як тихі і стабільні світи, однак це не так.

З заявою з цього приводу виступив головний автор нещодавнього дослідження Віктор Альмендрос-Абад:

Завдяки цьому відкриттю ми бачимо, що об'єкти з масою планет, які вільно плавають у космосі, можуть бути захоплюючими місцями.

Що важливо розуміти, загадкова планета отримала назву Cha 1107-7626.

ЇЇ маса у 5-10 разів перевищує Юпітер. Гігант знаходиться на відстані близько 630 світлових років у сузір'ї Хамелеона.

Як зазначають експерти, швидкість акреції (процес, за допомогою якого планета живиться навколишніми матеріалами) є нестабільною.

Вони звертають увагу на те, що до серпня 2025 року планета росла приблизно у 8 разів швидше, ніж у попередні місяці.

Це найсильніший епізод акреції, який коли-небудь фіксувався для об'єкта з масою планети, — наголосив Альмендрос-Абад.

