Астрономы обнаружили загадочную планету, которая стремительно увеличивается

Согласно данным иностранных физиков, за пределами нашей солнечной системы бродит загадочная планета, которая шокирует научное сообщество своим "скачкообразным ростом". Что важно понимать, она поглощает газ и пыль из окружающей среды со скоростью в шесть миллиардов тонн в секунду.

Главные тезисы

  • Это самый сильный эпизод аккреции в истории наблюдений за космосом.
  • Некоторые блуждающие планеты могут иметь путь формирования, подобный звездам.

Что известно о загадочной планете, которая продолжает расти

По словам ученых, именно ее скорость роста является самой высокой в истории наблюдений.

Многие люди до сих пор представляют другие планеты как тихие и стабильные миры, но это не так.

С заявлением по этому поводу выступил главный автор недавнего исследования Виктор Альмендрос-Абад:

Благодаря этому открытию мы видим, что объекты с массой планет, свободно плавающие в космосе, могут быть увлекательными местами.

Что важно понимать, загадочная планета получила название Cha 1107–7626.

Ее масса в 5-10 раз превышает Юпитер. Гигант находится на расстоянии около 630 световых лет в созвездии Хамелеона.

Как отмечают эксперты, скорость аккреции (процесс, с помощью которого планета питается окружающими материалами) нестабильна.

Они обращают внимание на то, что к августу 2025 года планета росла примерно в 8 раз быстрее, чем в предыдущие месяцы.

Это самый сильный эпизод аккреции, когда-либо фиксировавшийся для объекта с массой планеты, - подчеркнул Альмендрос-Абад.

