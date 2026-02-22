Астрономи вперше показали полярні сяйва над Ураном — відео

Завдяки космічному телескопу “Джеймс Вебб” вперше в історії вдалося зафіксувати тривимірну структуру верхньої атмосфери Урана. Йдеться про одразу два яскравих полярних сяйва поблизу магнітних полюсів.

Полярні сяйва над Ураном — як вони виглядають

Як стверджують представники Європейської космічної агенції, верхня атмосфера Урана довгий час залишалася загадкою для наукової спільноти.

Ніхто не міг зрозуміти, як змінюються температура та щільність заряджених частинок із висотою, де формуються полярні сяйва та як на них впливає магнітне поле планети.

Прогалини у цих знаннях вирішили закрити, залучивши до спостережень космічний телескоп “Джеймс Вебб”.

Процес постережень розтягнувся аж на 15 годин — це дорівнює майже повному оберту планети навколо своєї осі.

У межах цього дослідження стало відомо, що температура верхньої атмосфери Урана досягає максимуму на висоті між 3000 і 4000 кілометрів над поверхнею планети, а щільність іонів — приблизно на висоті тисячі кілометрів.