Астрономы впервые показали полярные сияния над Ураном — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы впервые показали полярные сияния над Ураном — видео

Полярные сияния над Ураном - как они выглядят
Читати українською
Источник:  online.ua

Благодаря космическому телескопу Джеймс Вебб впервые в истории удалось зафиксировать трехмерную структуру верхней атмосферы Урана. Речь идет об сразу двух ярких полярных сияниях вблизи магнитных полюсов.

Главные тезисы

  • Ученые смогли узнать, что наклонное и асимметричное магнитное поле планеты влияет на распространение энергии и формирование ионосферы.
  • Новое исследование поможет лучше понять энергетический баланс ледяных гигантов.

Полярные сияния над Ураном — как они выглядят

Как утверждают представители Европейского космического агентства, верхняя атмосфера Урана долгое время оставалась загадкой для научного сообщества.

Никто не мог понять, как меняется температура и плотность заряженных частиц с высотой, где формируются полярные сияния и как на них влияет магнитное поле планеты.

Пробелы в этих знаниях решили закрыть, привлекая к наблюдениям космический телескоп “Джеймс Уэбб”.

Процесс наблюдений растянулся аж на 15 часов — это равно почти полному обороту планеты вокруг своей оси.

В рамках этого исследования стало известно, что температура верхней атмосферы Урана достигает максимума на высоте между 3000 и 4000 км над поверхностью планеты, а плотность ионов — примерно на высоте тысячи километров.

Верхняя атмосфера Урана продолжает охлаждаться и имеет среднюю температуру около 426 Кельвинов, или примерно минус 150 градусов Цельсия, что ниже показателей предыдущих наблюдений. Эти результаты помогут лучше понять энергетический баланс ледяных гигантов и формирование их полярных сияний не только в Солнечной системе, но и за ее пределами.

