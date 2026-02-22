Астрономы впервые показали полярные сияния над Ураном — видео

Благодаря космическому телескопу Джеймс Вебб впервые в истории удалось зафиксировать трехмерную структуру верхней атмосферы Урана. Речь идет об сразу двух ярких полярных сияниях вблизи магнитных полюсов.

Полярные сияния над Ураном — как они выглядят

Как утверждают представители Европейского космического агентства, верхняя атмосфера Урана долгое время оставалась загадкой для научного сообщества.

Никто не мог понять, как меняется температура и плотность заряженных частиц с высотой, где формируются полярные сияния и как на них влияет магнитное поле планеты.

Пробелы в этих знаниях решили закрыть, привлекая к наблюдениям космический телескоп “Джеймс Уэбб”.

Процесс наблюдений растянулся аж на 15 часов — это равно почти полному обороту планеты вокруг своей оси.

В рамках этого исследования стало известно, что температура верхней атмосферы Урана достигает максимума на высоте между 3000 и 4000 км над поверхностью планеты, а плотность ионов — примерно на высоте тысячи километров.