Астрономи зафіксували народження галактики Нескінченності — фото

Уважне спостереження за космосом дало можливість астрономам стати свідками унікальної події. Уперше в історії вони зазнімкували зіткнення двох галактик, на тлі якого зародилася галактика Нескінченності з надмасивною чорною дірою всередині.

Що відомо про утворення нової надмасивної чорної діри

Ще не так давно науковці були переконані, що під час таких зіткнень центральні чорні діри галактик зливаються з утворенням нової, пише Nauka.ua.

Однак лише зараз вони врешті зрозуміли, що саме зіткнення стало причиною сильного стиснення газової хмари, яке призвело до народження надмасивної чорної діри.

Це свідчить на користь гіпотези про народження чорних дір з хмар стисненого газу, яких було особливо багато в ранньому Всесвіті. Результати опублікували у двох статтях на сайті препринтів arXiv (1, 2). Поширити

Фото: NASA, P. van Dokkum, G. Brammer

За словами астрономів, вони уважно стежили за процесом зіткнення двох галактик.

Що важливо розуміти, вони знаходилися на відстані 8,3 мільярда світлових років від Землі.

З цією метою було використано не лише “Джеймса Вебба”, але й дані з Дуже великого масиву, обсерваторій Кека та “Чандра”.