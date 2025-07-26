Астрономы зафиксировали рождение галактики Бесконечности — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы зафиксировали рождение галактики Бесконечности — фото

Что известно об образовании новой сверхмассивной черной дыры
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Источник:  online.ua

Внимательное наблюдение за космосом позволило астрономам стать свидетелями уникального события. Впервые в истории они заснимали столкновение двух галактик, на фоне которого время которого зародилась галактика бесконечности с надмассивной черной дырой внутри.

Главные тезисы

  • Наблюдение за процессом осуществлялось на расстоянии 8,3 миллиарда световых лет.
  • Эволюция сверхмассивных черных дыр достаточно долго оставалась загадкой для ученых.

Что известно об образовании новой сверхмассивной черной дыры

Еще недавно ученые были убеждены, что во время таких столкновений центральные черные дыры галактик сливаются с образованием новой, пишет Nauka.ua.

Однако только сейчас они наконец поняли, что именно столкновение стало причиной сильного сжатия газового облака, которое привело к рождению сверхмассивной черной дыры.

Это свидетельствует в пользу гипотезы о рождении черных дыр из облаков сжатого газа, которых было особенно много в ранней Вселенной. Результаты были опубликованы в двух статьях на сайте препринтов arXiv (1, 2).

Фото: NASA, P. van Dokkum, G. Brammer

По словам астрономов, они внимательно следили за процессом столкновения двух галактик.

Что важно понимать, они находились в 8,3 миллиарда световых лет от Земли.

С этой целью были использованы не только "Джеймс Вебб", но и данные из очень большого массива, обсерваторий Кека и "Чандра".

Как оказалось, активные центры двух галактик, содержащие сверхмассивные черные дыры, окруженные облаками газа, имели массу около 100 миллиардов (10¹¹) масс Солнца. В результате их столкновения образовалась третья галактика, которая имела форму восьмерки или знака Бесконечности, поэтому астрономы и назвали ее галактикой Бесконечности.

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