Астрономы зафиксировали рождение галактики Бесконечности — фото

Внимательное наблюдение за космосом позволило астрономам стать свидетелями уникального события. Впервые в истории они заснимали столкновение двух галактик, на фоне которого время которого зародилась галактика бесконечности с надмассивной черной дырой внутри.
Главные тезисы
- Наблюдение за процессом осуществлялось на расстоянии 8,3 миллиарда световых лет.
- Эволюция сверхмассивных черных дыр достаточно долго оставалась загадкой для ученых.
Что известно об образовании новой сверхмассивной черной дыры
Еще недавно ученые были убеждены, что во время таких столкновений центральные черные дыры галактик сливаются с образованием новой, пишет Nauka.ua.
Однако только сейчас они наконец поняли, что именно столкновение стало причиной сильного сжатия газового облака, которое привело к рождению сверхмассивной черной дыры.
По словам астрономов, они внимательно следили за процессом столкновения двух галактик.
Что важно понимать, они находились в 8,3 миллиарда световых лет от Земли.
С этой целью были использованы не только "Джеймс Вебб", но и данные из очень большого массива, обсерваторий Кека и "Чандра".
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