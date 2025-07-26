Астрономы зафиксировали рождение галактики Бесконечности — фото

Внимательное наблюдение за космосом позволило астрономам стать свидетелями уникального события. Впервые в истории они заснимали столкновение двух галактик, на фоне которого время которого зародилась галактика бесконечности с надмассивной черной дырой внутри.

Что известно об образовании новой сверхмассивной черной дыры

Еще недавно ученые были убеждены, что во время таких столкновений центральные черные дыры галактик сливаются с образованием новой, пишет Nauka.ua.

Однако только сейчас они наконец поняли, что именно столкновение стало причиной сильного сжатия газового облака, которое привело к рождению сверхмассивной черной дыры.

Это свидетельствует в пользу гипотезы о рождении черных дыр из облаков сжатого газа, которых было особенно много в ранней Вселенной. Результаты были опубликованы в двух статьях на сайте препринтов arXiv (1, 2). Поделиться

Фото: NASA, P. van Dokkum, G. Brammer

По словам астрономов, они внимательно следили за процессом столкновения двух галактик.

Что важно понимать, они находились в 8,3 миллиарда световых лет от Земли.

С этой целью были использованы не только "Джеймс Вебб", но и данные из очень большого массива, обсерваторий Кека и "Чандра".