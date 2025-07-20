Астрономи зафіксували таємничий "танець" біля Нептуна

За словами астрономів, на краю Сонячної системи вони змогли виявити дивний космічний об’єкт, який, мовляв, виконує синхронний “танець” з найбільш віддаленою планетою — Нептуном.

Що відомо про таємничий об’єкт та його взаємодію з Нептуном

За словами вчених, йдеться про перший з коли-небудь фіксованих каменів, який обертається навколо Сонця один раз на кожні десять обертів цієї планети.

Що важливо розуміти, це означає, що рік там триває близько 1648 земних років.

Один із далеких об’єктів Сонячної системи під назвою 2020 VN40 долучився до складного орбітального "танцю" восьмої планети, коли та тимчасово захопила його своєю гравітацією. Незвичайне космічне тіло розташоване в тому регіоні системи нашої зорі, який вчені досі мало досліджували. Поширити

Як зазначають науковці, 2020 VN40 рухається за сильно нахиленою траєкторією орбіти.

Головною характеристикою цього об’єкта є те, як він рухається відносно орбіти Нептуна.

Інші тіла, які ритмічно поєднані з планетою, найближче наближаються до Сонця, коли Нептун розташовується на найбільшій відстані від зорі.