Астрономи зафіксували таємничий "танець" біля Нептуна

За словами астрономів, на краю Сонячної системи вони змогли виявити дивний космічний об’єкт, який, мовляв, виконує синхронний “танець” з найбільш віддаленою планетою — Нептуном.
Головні тези:
- Об’єкти із сильно нахиленими орбітами можуть мати досі небачені і несподівані типи пересування.
- Це ще одне важливе відкриття для розуміння зовнішньої частини Сонячної системи.
Що відомо про таємничий об’єкт та його взаємодію з Нептуном
За словами вчених, йдеться про перший з коли-небудь фіксованих каменів, який обертається навколо Сонця один раз на кожні десять обертів цієї планети.
Що важливо розуміти, це означає, що рік там триває близько 1648 земних років.
Як зазначають науковці, 2020 VN40 рухається за сильно нахиленою траєкторією орбіти.
Головною характеристикою цього об’єкта є те, як він рухається відносно орбіти Нептуна.
Інші тіла, які ритмічно поєднані з планетою, найближче наближаються до Сонця, коли Нептун розташовується на найбільшій відстані від зорі.
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