Астрономы зафиксировали таинственный "танец" возле Нептуна

По словам астрономов, на краю Солнечной системы они смогли обнаружить удивительный космический объект, который, мол, исполняет синхронный танец с самой отдаленной планетой – Нептуном.
Главные тезисы
- Объекты с сильно наклоненными орбитами могут иметь до сих пор невиданные и неожиданные типы передвижения.
- Это еще одно важное открытие для понимания внешней части Солнечной системы.
Что известно о таинственном объекте и его взаимодействии с Нептуном
По словам ученых, речь идет о первом из когда-либо фиксированных камней, который вращается вокруг Солнца один раз в каждые десять оборотов этой планеты.
Что важно понимать, значит год там длится около 1648 земных лет.
Как отмечают ученые, 2020 VN40 двигается по сильно наклонной траектории орбиты.
Главной характеристикой этого объекта является то, как он двигается по отношению к орбите Нептуна.
Другие тела, ритмично соединенные с планетой, ближе всего приближаются к Солнцу, когда Нептун располагается на самом большом расстоянии от звезды.
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