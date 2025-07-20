Астрономы зафиксировали таинственный "танец" возле Нептуна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы зафиксировали таинственный "танец" возле Нептуна

Что известно о таинственном объекте и его взаимодействии с Нептуном
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Источник:  Space

По словам астрономов, на краю Солнечной системы они смогли обнаружить удивительный космический объект, который, мол, исполняет синхронный танец с самой отдаленной планетой – Нептуном.

Главные тезисы

  • Объекты с сильно наклоненными орбитами могут иметь до сих пор невиданные и неожиданные типы передвижения.
  • Это еще одно важное открытие для понимания внешней части Солнечной системы.

Что известно о таинственном объекте и его взаимодействии с Нептуном

По словам ученых, речь идет о первом из когда-либо фиксированных камней, который вращается вокруг Солнца один раз в каждые десять оборотов этой планеты.

Что важно понимать, значит год там длится около 1648 земных лет.

Один из дальних объектов Солнечной системы под названием 2020 VN40 приобщился к сложному орбитальному "танцу" восьмой планеты, когда та временно притянула его своей гравитацией. Необычное космическое тело расположено в том регионе системы нашей звезды, который учёные до сих пор мало исследовали.

Как отмечают ученые, 2020 VN40 двигается по сильно наклонной траектории орбиты.

Главной характеристикой этого объекта является то, как он двигается по отношению к орбите Нептуна.

Другие тела, ритмично соединенные с планетой, ближе всего приближаются к Солнцу, когда Нептун располагается на самом большом расстоянии от звезды.

Несмотря на это 2020 VN40 приближается к светилам нашей системы тогда, когда Нептун также близко к Солнцу. При этом из-за наклона орбиты необычного объекта он на самом деле не располагается рядом с планетой, а находится значительно ниже Солнечной системы.

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