Атака дронів по військовому аеродрому "Бєлая" РФ — з'явилися супутникові знімки наслідків
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Атака дронів по військовому аеродрому "Бєлая" РФ — з'явилися супутникові знімки наслідків

пожежа
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Джерело:  online.ua

1 червня 2025 року дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми Росії. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.

Головні тези:

  • Українські дрони здійснили атаку на військові аеродроми Росії, знищено десятки носіїв ракет.
  • З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром “Бєлая”, де зруйновані стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22.

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів по аеродрому “Бєлая”

1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Особливий інтерес в українців викликало ураження аеродрому "Бєлая", який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною.

Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:

  • 39 Ту-22М3;

  • 30 МіГ-31;

  • 7 Ту-160;

  • 6 Ту-95МС;

  • 2 Іл-78М;

  • 6 Ан-26;

  • 2 Ан-12

Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.

OSINT-аналітик Кріс Біггерс 2 червня зранку опублікував супутникові знімки аеродрому “Бєлая” в Іркутській області після удару українських дронів. Вони зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою (SAR).

З фотографій випливає, що на авіабазі було знищено 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95 і стільки ж Ту-22.

У поєднанні з опублікованими СБУ відео з дронів можна підбити загальний підсумок безпрецедентного українського удару по російських військових аеродромах.

За підрахунками користувача соціальної мережі X Intelshizo всього на аеродромах “Бєлая” та “Оленья” були знищені:

  • 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95 (ще один пошкоджений)

  • 4 стратегічні бомбардувальники Ту-22

  • 1 військово-транспортний літак Ан-22

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях.

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