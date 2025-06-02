Атака дронів по військовому аеродрому "Бєлая" РФ — з'явилися супутникові знімки наслідків

1 червня 2025 року дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми Росії. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів по аеродрому “Бєлая”

1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Особливий інтерес в українців викликало ураження аеродрому "Бєлая", який знаходиться більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною. Поширити

Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:

39 Ту-22М3;

30 МіГ-31;

7 Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 Іл-78М;

6 Ан-26;

2 Ан-12

Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK — Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025

OSINT-аналітик Кріс Біггерс 2 червня зранку опублікував супутникові знімки аеродрому “Бєлая” в Іркутській області після удару українських дронів. Вони зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою (SAR).

З фотографій випливає, що на авіабазі було знищено 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95 і стільки ж Ту-22.

У поєднанні з опублікованими СБУ відео з дронів можна підбити загальний підсумок безпрецедентного українського удару по російських військових аеродромах.

За підрахунками користувача соціальної мережі X Intelshizo всього на аеродромах “Бєлая” та “Оленья” були знищені:

7 стратегічних бомбардувальників Ту-95 (ще один пошкоджений)

4 стратегічні бомбардувальники Ту-22

1 військово-транспортний літак Ан-22

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російських військових аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники. Поширити

Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях.