Атака дронів по військовому аеродрому "Бєлая" РФ — з'явилися супутникові знімки наслідків

1 червня 2025 року дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми Росії. Було знищено або пошкоджено десятки носіїв крилатих ракет.
Головні тези:
- Українські дрони здійснили атаку на військові аеродроми Росії, знищено десятки носіїв ракет.
- З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром “Бєлая”, де зруйновані стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22.
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів по аеродрому “Бєлая”
1 червня під атаки дронів потрапили чотири військові аеродроми Росії, а саме "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Саме туди останнім часом були передислоковані більшість Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.
Відомо. що на авіаційній базі "Бєлая" в Іркутській області станом на 31 травня знаходились:
39 Ту-22М3;
30 МіГ-31;
7 Ту-160;
6 Ту-95МС;
2 Іл-78М;
6 Ан-26;
2 Ан-12
Очевидці раніше заявили, що пролунало понад 10 вибухів, а тепер з’явилося супутникове фото, що показує масштаби руйнувань.
Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025
OSINT-аналітик Кріс Біггерс 2 червня зранку опублікував супутникові знімки аеродрому “Бєлая” в Іркутській області після удару українських дронів. Вони зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою (SAR).
З фотографій випливає, що на авіабазі було знищено 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95 і стільки ж Ту-22.
У поєднанні з опублікованими СБУ відео з дронів можна підбити загальний підсумок безпрецедентного українського удару по російських військових аеродромах.
За підрахунками користувача соціальної мережі X Intelshizo всього на аеродромах “Бєлая” та “Оленья” були знищені:
7 стратегічних бомбардувальників Ту-95 (ще один пошкоджений)
4 стратегічні бомбардувальники Ту-22
1 військово-транспортний літак Ан-22
Ударів зазнали щонайменше чотири військові аеродроми в Росії, зокрема в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях.
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