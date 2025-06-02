Атака дронов по военному аэродрому "Белая" РФ — появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака дронов по военному аэродрому "Белая" РФ — появились спутниковые снимки последствий

бавовна
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Источник:  online.ua

1 июня 2025 года дроны СБУ атаковали четыре военных аэродрома России. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали четыре военных аэродрома России, уничтожив десятки носителей крылатых ракет.
  • Последствия атаки дронов на аэродром 'Белая' включают разрушение стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, как показывают спутниковые снимки.

Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов по аэродрому "Белая"

1 июня под атаки дронов попали четыре военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Особый интерес у украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной.

Именно туда в последнее время было передислоцировано большинство Ту-95МС, осуществлявших пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Известно. что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:

  • 39 Ту-22М3;

  • 30 МиГ-31;

  • 7 Ту-160;

  • 6 Ту-95МС;

  • 2 Ил-78М;

  • 6 Ан-26;

  • 2 Ан-12

Очевидцы ранее заявили, что раздалось более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

OSINT-аналитик Крис Биггерс 2 июня утром опубликовал спутниковые снимки аэродрома Белая в Иркутской области после удара украинских дронов. Они сделаны с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR).

Из фотографий следует, что на авиабазе были уничтожены 4 стратегических бомбардировщика Ту-95 и столько же Ту-22.

В сочетании с опубликованными СБУ видео с дронов можно подвести общий итог беспрецедентного украинского удара по российским военным аэродромам.

По подсчетам пользователя социальной сети X Intelshizo всего на аэродромах "Белая" и "Оленья" были уничтожены:

  • 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 (ещё один поврежден)

  • 4 стратегических бомбардировщика Ту-22

  • 1 военно-транспортный самолет Ан-22

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина", направленную на поражение российских военных аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики.

Удары получили по меньшей мере четыре военных аэродрома в России, в том числе в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.

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