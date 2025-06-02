Атака дронов по военному аэродрому "Белая" РФ — появились спутниковые снимки последствий

1 июня 2025 года дроны СБУ атаковали четыре военных аэродрома России. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов по аэродрому "Белая"

1 июня под атаки дронов попали четыре военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Особый интерес у украинцев вызвало поражение аэродрома "Белая", который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Поделиться

Именно туда в последнее время было передислоцировано большинство Ту-95МС, осуществлявших пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Известно. что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:

39 Ту-22М3;

30 МиГ-31;

7 Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 Ил-78М;

6 Ан-26;

2 Ан-12

Очевидцы ранее заявили, что раздалось более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK — Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025

OSINT-аналитик Крис Биггерс 2 июня утром опубликовал спутниковые снимки аэродрома Белая в Иркутской области после удара украинских дронов. Они сделаны с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR).

Из фотографий следует, что на авиабазе были уничтожены 4 стратегических бомбардировщика Ту-95 и столько же Ту-22.

В сочетании с опубликованными СБУ видео с дронов можно подвести общий итог беспрецедентного украинского удара по российским военным аэродромам.

По подсчетам пользователя социальной сети X Intelshizo всего на аэродромах "Белая" и "Оленья" были уничтожены:

7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 (ещё один поврежден)

4 стратегических бомбардировщика Ту-22

1 военно-транспортный самолет Ан-22

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина", направленную на поражение российских военных аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики. Поделиться

Удары получили по меньшей мере четыре военных аэродрома в России, в том числе в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.