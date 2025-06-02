Атака дронов по военному аэродрому "Белая" РФ — появились спутниковые снимки последствий

1 июня 2025 года дроны СБУ атаковали четыре военных аэродрома России. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали четыре военных аэродрома России, уничтожив десятки носителей крылатых ракет.
- Последствия атаки дронов на аэродром 'Белая' включают разрушение стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, как показывают спутниковые снимки.
Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов по аэродрому "Белая"
1 июня под атаки дронов попали четыре военных аэродрома России, а именно "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Именно туда в последнее время было передислоцировано большинство Ту-95МС, осуществлявших пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.
Известно. что на авиационной базе "Белая" в Иркутской области по состоянию на 31 мая находились:
39 Ту-22М3;
30 МиГ-31;
7 Ту-160;
6 Ту-95МС;
2 Ил-78М;
6 Ан-26;
2 Ан-12
Очевидцы ранее заявили, что раздалось более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.
Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025
OSINT-аналитик Крис Биггерс 2 июня утром опубликовал спутниковые снимки аэродрома Белая в Иркутской области после удара украинских дронов. Они сделаны с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR).
Из фотографий следует, что на авиабазе были уничтожены 4 стратегических бомбардировщика Ту-95 и столько же Ту-22.
В сочетании с опубликованными СБУ видео с дронов можно подвести общий итог беспрецедентного украинского удара по российским военным аэродромам.
По подсчетам пользователя социальной сети X Intelshizo всего на аэродромах "Белая" и "Оленья" были уничтожены:
7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 (ещё один поврежден)
4 стратегических бомбардировщика Ту-22
1 военно-транспортный самолет Ан-22
Удары получили по меньшей мере четыре военных аэродрома в России, в том числе в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.
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