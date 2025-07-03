Атака дронів. Росіяни скаржилися на гучні вибухи у Липецькій області — відео
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Атака дронів. Росіяни скаржилися на гучні вибухи у Липецькій області — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

Вночі 3 липня Липецька область у РФ зазнала атаки дронів. Вибухи пролунали в обласному центрі та у місті Єлець, де розташовано завод "Енергія", який є найбільшим в Росії, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Головні тези:

  • У Липецькій області Росії стався напад дронів з вибухами в обласному центрі та на заводі “Енергія”.
  • Місцеві мешканці спостерігали за дронами, які направлялися в бік аеродрому та заводу.
  • Пожежа спалахнула після атаки на підприємстві у Єльці.

Атака дронів у Липецькій області РФ: що відомо

Місцеві жителі повідомляють, що дрони рухалися в напрямку аеродрому "Липецьк-2" та заводу "Енергія", який нібито зазнав влучань.

У соцмережах опублікували фото пошкодженої будівлі заводу — на знімку видно вибиті вікна та сліди удару.

Водночас губернатор Липецької області підтвердив, що після атаки безпілотників у Єльці "спалахнула пожежа на парковці одного з підприємств".

Зазначимо, що офіційних підтверджень з боку Генерального штабу ЗСУ поки не було.

Раніше цей самий завод вже був уражений дронами 23 травня.

"Енергія" — є одним з найбільших у РФ підприємств з виробництва хімічних джерел струму. Зокрема, підприємство виготовляє батареї для модулів керування авіабомб, ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування, а також спеціальних систем енергозабезпечення.

У зв’язку з війною проти України, завод опинився під санкціями з боку ЄС, США, Японії та низки інших країн.

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