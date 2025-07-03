Атака дронов. Россияне жаловались на громкие взрывы в Липецкой области — видео

Ночью 3 июля Липецкая область в РФ подверглась атакам дронов. Взрывы раздались в областном центре и в городе Елец, где расположен завод "Энергия", крупнейший в России, специализирующийся на производстве химических источников тока.

Атака дронов в Липецкой области РФ: что известно

Местные жители сообщают, что дроны двигались в направлении аэродрома "Липецк-2" и якобы испытавшего попадания завода "Энергия".

В соцсетях опубликовали фото поврежденного здания завода — на снимке видны выбитые окна и следы удара.

В то же время губернатор Липецкой области подтвердил, что после атаки беспилотников в Ельце "вспыхнул пожар на парковке одного из предприятий".

Отметим, что официальных подтверждений со стороны Генерального штаба ВСУ пока не было.

Ранее этот завод уже был поражен дронами 23 мая.

"Энергия" — является одним из крупнейших в РФ предприятий по производству химических источников тока. В частности, предприятие производит батареи для модулей управления авиабомб, ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также специальных систем энергообеспечения.

В связи с войной против Украины завод оказался под санкциями со стороны ЕС, США, Японии и ряда других стран.