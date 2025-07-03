Атака дронов. Россияне жаловались на громкие взрывы в Липецкой области — видео
Категория
Проиcшествия
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Атака дронов. Россияне жаловались на громкие взрывы в Липецкой области — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

Ночью 3 июля Липецкая область в РФ подверглась атакам дронов. Взрывы раздались в областном центре и в городе Елец, где расположен завод "Энергия", крупнейший в России, специализирующийся на производстве химических источников тока.

Главные тезисы

  • В ночь на 3 июля дроны атаковали Липецкую область, вызвав взрывы в областном центре и на заводе “Энергия”.
  • Местные жители наблюдали за дронами, направляющимися к аэродрому и заводу, что вызвало опасения и панику в регионе.
  • Завод “Энергия” является крупнейшим в России по производству химических источников тока и уже ранее становился объектом атак дронов.

Атака дронов в Липецкой области РФ: что известно

Местные жители сообщают, что дроны двигались в направлении аэродрома "Липецк-2" и якобы испытавшего попадания завода "Энергия".

В соцсетях опубликовали фото поврежденного здания завода — на снимке видны выбитые окна и следы удара.

В то же время губернатор Липецкой области подтвердил, что после атаки беспилотников в Ельце "вспыхнул пожар на парковке одного из предприятий".

Отметим, что официальных подтверждений со стороны Генерального штаба ВСУ пока не было.

Ранее этот завод уже был поражен дронами 23 мая.

"Энергия" — является одним из крупнейших в РФ предприятий по производству химических источников тока. В частности, предприятие производит батареи для модулей управления авиабомб, ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также специальных систем энергообеспечения.

В связи с войной против Украины завод оказался под санкциями со стороны ЕС, США, Японии и ряда других стран.

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