Атака морських дронів на російський порт Туапсе — у мережі з'явилося відео
Атака морських дронів на російський порт Туапсе — у мережі з'явилося відео

Туапсе
Джерело:  online.ua

У ніч проти 10 листопада морські дрони атакували російський порт Туапсе. Вдень у мережі з'явилося відео з місця подій.

Головні тези:

  • Морські дрони атакували російський порт Туапсе в ніч на 10 листопада.
  • У мережі з'явилися відео та фото з місця подій, де видно детонацію катерів та від вибухівки утворену воронку.

Морські дрони атакували порт Туапсе — відео

На відео можна побачити детонацію одного з безекіпажних катерів під час нічної атаки на порт Туапсе.

Бойова частина дай Боже! — зазначили в описі під відео.

Пляж у Туапсе

Також у мережі є фото з пляжу Туапсе, де від вибухівки з мрського дрона утворилася величезна воронка.

