Атака морських дронів на російський порт Туапсе — у мережі з'явилося відео

У ніч проти 10 листопада морські дрони атакували російський порт Туапсе. Вдень у мережі з'явилося відео з місця подій.
Головні тези:
- Морські дрони атакували російський порт Туапсе в ніч на 10 листопада.
- У мережі з'явилися відео та фото з місця подій, де видно детонацію катерів та від вибухівки утворену воронку.
Морські дрони атакували порт Туапсе — відео
На відео можна побачити детонацію одного з безекіпажних катерів під час нічної атаки на порт Туапсе.
Бойова частина дай Боже! — зазначили в описі під відео.
Також у мережі є фото з пляжу Туапсе, де від вибухівки з мрського дрона утворилася величезна воронка.
