Атака морських дронів на російський порт Туапсе — у мережі з'явилося відео

У ніч проти 10 листопада морські дрони атакували російський порт Туапсе. Вдень у мережі з'явилося відео з місця подій.

Морські дрони атакували порт Туапсе — відео

На відео можна побачити детонацію одного з безекіпажних катерів під час нічної атаки на порт Туапсе.

Бойова частина дай Боже! — зазначили в описі під відео.

Пляж у Туапсе

Також у мережі є фото з пляжу Туапсе, де від вибухівки з мрського дрона утворилася величезна воронка.