Україна заблокувала роботу порту та НПЗ у російському Туапсе

Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що у країні-агресорці після атак українських дронів зупинив експорт палива чорноморський порт Туапсе. Ба більше, не працює й місцевий нафтопереробний завод.

Нові дані про наслідки атак на Туапсе

Як стверджують інсайдери ЗСУ, нафтопереробний завод "Роснєфті", що займається експортом переважної частини своєї продукції, зупинив свою роботу через пошкодження портової інфраструктури Туапсе.

Що важливо розуміти, це сталося буквально одразу після атаки українських ударних дронів.

Раніше російські можновладці сподівалися, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді, однак наразі ймовірність цього вкрай низька.

Компанії LSEG звернула увагу на те, що на момент українського удару в порту були розташовані одразу 3 танкери, які завантажували нафту, дизельне пальне та мазут.

Станом на середу всі судна відвели від причалів та стояли на якорі поблизу порту, — розповідають анонімні джерела.

Як зазначають журналісти, потужність заводу у Туапсе, що націлений на експорт, сягає 240 000 барелів нафти на добу.

Атакований ворожий об'єкт займається виробництвом нафти, мазуту, вакуумної газойлі і дизельного пального з високим вмістом сірки.