Украина заблокировала работу порта и НПЗ в российском Туапсе

Анонимные источники сообщили СМИ, что в стране-агрессорке после атак украинских дронов остановил экспорт топлива черноморский порт Туапсе. Более того, не работает и местный нефтеперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- 2 ноября в российском порту Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников.
- В это время стало известно о поражении танкера и инфраструктуры порта.
Новые данные о последствиях атак на Туапсе
Как утверждают инсайдеры ВСУ, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", занимающийся экспортом подавляющей части своей продукции, остановил свою работу из-за повреждения портовой инфраструктуры Туапсе.
Что важно понимать, это произошло буквально сразу после атаки украинских ударных дронов.
Ранее российские чиновники надеялись, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре, однако вероятность этого крайне низкая.
Компании LSEG обратила внимание на то, что на момент украинского удара в порту находились сразу 3 танкера, которые загружали нефть, дизельное топливо и мазут.
Как отмечают журналисты, мощность нацеленного на экспорт завода в Туапсе достигает 240 000 баррелей нефти в сутки.
Атакованый вражеский объект занимается производством нефти, мазута, вакуумной газойли и дизельного горючего с высоким содержанием серы.
