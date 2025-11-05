Украина заблокировала работу порта и НПЗ в российском Туапсе
Украина заблокировала работу порта и НПЗ в российском Туапсе

Новые данные о последствиях атак на Туапсе
Источник:  Reuters

Анонимные источники сообщили СМИ, что в стране-агрессорке после атак украинских дронов остановил экспорт топлива черноморский порт Туапсе. Более того, не работает и местный нефтеперерабатывающий завод.

  • 2 ноября в российском порту Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников.
  • В это время стало известно о поражении танкера и инфраструктуры порта.

Новые данные о последствиях атак на Туапсе

Как утверждают инсайдеры ВСУ, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", занимающийся экспортом подавляющей части своей продукции, остановил свою работу из-за повреждения портовой инфраструктуры Туапсе.

Что важно понимать, это произошло буквально сразу после атаки украинских ударных дронов.

Ранее российские чиновники надеялись, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре, однако вероятность этого крайне низкая.

Компании LSEG обратила внимание на то, что на момент украинского удара в порту находились сразу 3 танкера, которые загружали нефть, дизельное топливо и мазут.

По состоянию на среду все суда отвели от причалов и стояли на якоре вблизи порта, — рассказывают анонимные источники.

Как отмечают журналисты, мощность нацеленного на экспорт завода в Туапсе достигает 240 000 баррелей нефти в сутки.

Атакованый вражеский объект занимается производством нефти, мазута, вакуумной газойли и дизельного горючего с высоким содержанием серы.

Продукция поставляется преимущественно в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

