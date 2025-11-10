Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео
Туапсе
Read in English
Джерело:  online.ua

Вночі 10 листопада морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе. В результаті, ймовірно, пошкоджено один із причалів.

Головні тези:

  • Уночі 10 листопада морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе.
  • За інформацією місцевих жителів, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.
  • Є звіти про пошкодження одного з причалів в результаті атаки морських дронів.

Морські дрони знову атакували порт Туапсе

Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів та безпілотників лише о 7:00 ранку за київським часом.

При цьому він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про БЕК, але вона залишилася у повідомленні Оперативного штабу по Краснодарському краю. Міноборони РФ заявляло про 7 збитих дронів над акваторією Чорного моря.

В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири БЕК. Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та ангар, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удари по російському порту Туапсе.

У Туапсе вночі підгоріло в порту.

