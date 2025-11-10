Морські дрони атакували російський порт Туапсе — відео

Вночі 10 листопада морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе. В результаті, ймовірно, пошкоджено один із причалів.
Головні тези:
- Уночі 10 листопада морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе.
- За інформацією місцевих жителів, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.
- Є звіти про пошкодження одного з причалів в результаті атаки морських дронів.
Морські дрони знову атакували порт Туапсе
Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.
Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів та безпілотників лише о 7:00 ранку за київським часом.
При цьому він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про БЕК, але вона залишилася у повідомленні Оперативного штабу по Краснодарському краю. Міноборони РФ заявляло про 7 збитих дронів над акваторією Чорного моря.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удари по російському порту Туапсе.
У Туапсе вночі підгоріло в порту.
