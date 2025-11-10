Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео

Ночью 10 ноября морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.

Морские дроны снова атаковали порт Туапсе

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности длился около 8 часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронах над акваторией Черного моря.

В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Поделиться

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.