Морские дроны атаковали российский порт Туапсе — видео

Ночью 10 ноября морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.
Главные тезисы
- Морские дроны совершили нападение на порт города Туапсе, возможно, повредив один из причалов.
- Инцидент с атакой дронов вызвал панику среди местных жителей, которые сообщали о взрывах и режиме беспилотной опасности продолжительностью 8 часов.
Морские дроны снова атаковали порт Туапсе
Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности длился около 8 часов.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.
При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронах над акваторией Черного моря.
Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.
В Туапсе ночью подгорело в порту.
