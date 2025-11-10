Атака морских дронов на российский порт Туапсе — в сети появилось видео
Атака морских дронов на российский порт Туапсе — в сети появилось видео

Туапсе
Источник:  online.ua

В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали российский порт Туапсе. Днем в сети появилось видео с места происшествия.

Главные тезисы

  • Морские дроны совершили атаку на порт Туапсе в ночь на 10 ноября.
  • Опубликовано видео и фото с места происшествия, на которых видно детонацию катеров и воронку от взрывчатки.

Морские дроны атаковали порт Туапсе.

На видео можно увидеть детонацию одного из безэкипажных катеров во время ночной атаки на порт Туапсе.

Боевая часть дай Бог! — отметили в описании под видео.

Пляж в Туапсе

Также в сети есть фото с пляжа Туапсе, где от взрывчатки из городского дрона образовалась огромная воронка.

