Атака морских дронов на российский порт Туапсе — в сети появилось видео

В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали российский порт Туапсе. Днем в сети появилось видео с места происшествия.

Морские дроны атаковали порт Туапсе.

На видео можно увидеть детонацию одного из безэкипажных катеров во время ночной атаки на порт Туапсе.

Боевая часть дай Бог! — отметили в описании под видео.

Пляж в Туапсе

Также в сети есть фото с пляжа Туапсе, где от взрывчатки из городского дрона образовалась огромная воронка.