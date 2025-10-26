Атака РФ по мікроавтобусу на Сумщині — кількість поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по мікроавтобусу на Сумщині — кількість поранених зросла

Сумська ОВА
Сумщина

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі вдень 26 жовтня. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Головні тези:

  • Кількість поранених внаслідок атаки на мікроавтобус на Сумщині зросла до 10 осіб, серед яких є двоє дітей.
  • Двоє поранених перебувають у тяжкому стані, медичний персонал надає їм необхідну допомогу та бореться за їхні життя.
  • Ділянка дороги, де сталася атака, є зоною підвищеної небезпеки, ворог неодноразово атакував її дронами.

Кількість постраждалих у мікроавтобусі на Сумщині зросла

Росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту — по людях. Серед постраждалих — двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога.

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані — дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя.

На цій ділянці дороги діють обмеження. Це зона підвищеної небезпеки, яку ворог неодноразово атакував дронами. Для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту. Визначені резервні, більш безпечні маршрути доведені до перевізників.

Ігнорування таких вимог створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія дроном атакувала пологовий будинок у Сумах
Сумська ОВА
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон атакував АЗС у Сумах — є постраждалі
Сумська ОВА
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон прицільно вдарив по мікроавтобусу на Сумщині — є поранені
Сумська ОВА
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?