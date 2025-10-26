Атака РФ по мікроавтобусу на Сумщині — кількість поранених зросла

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі вдень 26 жовтня. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Кількість постраждалих у мікроавтобусі на Сумщині зросла

Росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту — по людях. Серед постраждалих — двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога.

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані — дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя.

На цій ділянці дороги діють обмеження. Це зона підвищеної небезпеки, яку ворог неодноразово атакував дронами. Для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту. Визначені резервні, більш безпечні маршрути доведені до перевізників.