Російський дрон прицільно вдарив по мікроавтобусу на Сумщині — є поранені

Вдень 26 жовтня дрон РФ атакував пасажирський мікроавтобус у Сумській області. Водій та всі пасажири транспортного засобу отримали поранення.
Головні тези:
- У результаті атаки російського дрона на пасажирський мікроавтобус на Сумщині були поранені водій та всі пасажири, одна людина перебуває у тяжкому стані.
- Мікроавтобус був спалений російським дроном на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що викликало серйозні наслідки для постраждалих.
Російський дрон спалив мікроавтобус на Сумщині
Безпілотник РФ поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворог прицільно вдарив по пасажирському транспорту — просто по людях. Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них — неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані.
Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події.
Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент.
