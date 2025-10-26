Російський дрон прицільно вдарив по мікроавтобусу на Сумщині — є поранені
Російський дрон прицільно вдарив по мікроавтобусу на Сумщині — є поранені

Сумська ОВА
дрон

Вдень 26 жовтня дрон РФ атакував пасажирський мікроавтобус у Сумській області. Водій та всі пасажири транспортного засобу отримали поранення.

Головні тези:

  • У результаті атаки російського дрона на пасажирський мікроавтобус на Сумщині були поранені водій та всі пасажири, одна людина перебуває у тяжкому стані.
  • Мікроавтобус був спалений російським дроном на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що викликало серйозні наслідки для постраждалих.

Російський дрон спалив мікроавтобус на Сумщині

Безпілотник РФ поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог прицільно вдарив по пасажирському транспорту — просто по людях. Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них — неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події.

Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент.

На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо.

