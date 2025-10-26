Российский дрон прицельно ударил по микроавтобусу в Сумской области — есть раненые

Беспилотник РФ попал в микроавтобус на трассе у Николаевской сельской общины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту — просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии.