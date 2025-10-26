Российский дрон прицельно ударил по микроавтобусу в Сумской области — есть раненые

Днем 26 октября дрон РФ атаковал пассажирский микроавтобус в Сумской области. Водитель и все пассажиры транспортного средства получили ранения.
Главные тезисы
Российский дрон сжег микроавтобус в Сумской области
Беспилотник РФ попал в микроавтобус на трассе у Николаевской сельской общины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту — просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.
Микроавтобус, двигавшийся в сторону Сум, сгорел дотла.
