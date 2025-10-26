Российский дрон прицельно ударил по микроавтобусу в Сумской области — есть раненые
Украина
Российский дрон прицельно ударил по микроавтобусу в Сумской области — есть раненые

Сумская ОВА
дрон
Днем 26 октября дрон РФ атаковал пассажирский микроавтобус в Сумской области. Водитель и все пассажиры транспортного средства получили ранения.

  • Российский дрон атаковал пассажирский микроавтобус в Сумской области, ранив водителя и всех пассажиров.
  • Один человек находится в тяжелом состоянии после удара дрона по транспортному средству.
  • После атаки дрона микроавтобус сгорел дотла на трассе у Николаевской сельской общины, заставившей перенаправить рейсовый транспорт на другие маршруты.

Российский дрон сжег микроавтобус в Сумской области

Беспилотник РФ попал в микроавтобус на трассе у Николаевской сельской общины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту — просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Сум, сгорел дотла.

На этом участке трассы не должен двигаться рейсовый транспорт — для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем.

