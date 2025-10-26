Атака РФ по микроавтобусу в Сумской области — количество раненых возросло
Атака РФ по микроавтобусу в Сумской области — количество раненых возросло

Сумская ОВА
Сумщина
До 13 выросло количество пострадавших в результате вражеского удара по микроавтобусу в Сумском районе днем 26 октября. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Главные тезисы

  • Количество раненых в результате атаки на микроавтобус в Сумской области увеличилось до 13 человек, включая двоих детей.
  • Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, медицинский персонал оказывает необходимую помощь и борется за их жизнь.
  • Участок дороги, где произошла атака, является зоной повышенной опасности из-за регулярных атак дронами.

Число пострадавших в микроавтобусе в Сумской области возросло

Россияне прицельно ударили по гражданскому транспорту — по людям. Среди пострадавших двое детей 15 и 8 лет. Всем оказывается необходимая помощь.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии — ребенок и взрослый. Медики борются за их жизнь.

На этом участке дороги действуют ограничения. Это зона повышенной опасности, которую враг не раз атаковал дронами. Для объезда опасных дорог разработана и утверждена схема движения пассажирского транспорта. Определены резервные, более безопасные маршруты, доведенные до перевозчиков.

Игнорирование таких требований создает риски жизни людей и может иметь трагические последствия.

Позже стало известно еще о трех раненых. Всего пострадавших 13: десять женщин, один мужчина и двое детей.

