Атака РФ по ринку Херсона — кількість постраждалих зросла

Стало відомо ще про 7 поранених:

Чоловіки, 48 та 51 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих — легкий. Лікуватимуться амбулаторно.

У 73-річної жінки — мінно-вибухова травма та контузія. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Жінки, 53 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки й плеча. Їм надали необхідну меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

До лікарні звернулась 48-річна херсонка, котра постраждала через обстріл Дніпровського району. В неї діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову мозкову травми, струс головного мозку та контузію.