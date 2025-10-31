Атака РФ по ринку Херсона — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по ринку Херсона — кількість постраждалих зросла

Херсонська ОВА
Херсон

Кількість постраждалих через ранковий російський удар по Дніпровському району зросла на 7 людей. Двоє осіб, на жаль, загинули.

Головні тези:

  • Після російського удару в Херсоні кількість постраждалих зросла на 7 людей.
  • Двоє осіб загинули.

Ще семеро людей отримали поранення через російський артобстріл Херсона

Стало відомо ще про 7 поранених:

  • Чоловіки, 48 та 51 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих — легкий. Лікуватимуться амбулаторно.

  • У 73-річної жінки — мінно-вибухова травма та контузія. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

  • Жінки, 53 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки й плеча. Їм надали необхідну меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • До лікарні звернулась 48-річна херсонка, котра постраждала через обстріл Дніпровського району. В неї діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову мозкову травми, струс головного мозку та контузію.

  • По меддопомогу звернувся 51-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку і контузію. Лікуватиметься амбулаторно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Свідомий удар". Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона
Володимир Зеленський
"Свідомий удар". Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла з артилерії ринок у Херсоні — є загиблі та поранені
Херсонська МВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна врятувала ще двох дітей з ТОТ Херсонщини
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?