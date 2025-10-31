Атака РФ по ринку Херсона — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через ранковий російський удар по Дніпровському району зросла на 7 людей. Двоє осіб, на жаль, загинули.
Головні тези:
- Після російського удару в Херсоні кількість постраждалих зросла на 7 людей.
- Двоє осіб загинули.
Ще семеро людей отримали поранення через російський артобстріл Херсона
Стало відомо ще про 7 поранених:
Чоловіки, 48 та 51 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих — легкий. Лікуватимуться амбулаторно.
У 73-річної жінки — мінно-вибухова травма та контузія. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Жінки, 53 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки й плеча. Їм надали необхідну меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.
До лікарні звернулась 48-річна херсонка, котра постраждала через обстріл Дніпровського району. В неї діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову мозкову травми, струс головного мозку та контузію.
По меддопомогу звернувся 51-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку і контузію. Лікуватиметься амбулаторно.
