Росія обстріляла з артилерії ринок у Херсоні — є загиблі та поранені
Україна
Росія обстріляла з артилерії ринок у Херсоні — є загиблі та поранені

Херсонська МВА
Херсон

Військові РФ обстріляли вранці 31 жовтня Дніпровський район Херсона, внаслідок атаки двоє людей загинули. 10 людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Масований артилерійський обстріл ринку у Херсоні призвів до загибелі та поранень мирних мешканців.
  • У результаті ворожого обстрілу двоє херсонців загинули, а 10 осіб отримали поранення різної тяжкості.
  • Херсонська обласна прокуратура розпочала слідство щодо цієї трагедії, яка сталася внаслідок дій ворожого війська.

Росія вбила двох херсонців на ринку

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона одна людина загинула та ще четверо постраждали.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці.

Пізніше стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району.

Як зазначається, смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік.

Херсонська обласна прокуратура також повідомила, що за даними слідства, 31 жовтня 2025 року орієнтовно об 11:00 окупанти вкотре здійснили масований артилерійський обстріл Херсона.

У МВА уточнили, що 43-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг. 60-річна херсонка - вибухову травму та осколкове поранення правого передпліччя, їй надали допомогу на місці. Жінка 55 років дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

До лікарні також звернулась 63-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також травми очей.

До лікарні доправили ще двох постраждалих через російські удари по Дніпровському району Херсона.

Жінок, 62 та 63 років, госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

