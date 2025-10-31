Росія обстріляла з артилерії ринок у Херсоні — є загиблі та поранені

Росія вбила двох херсонців на ринку

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона одна людина загинула та ще четверо постраждали.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці.

Пізніше стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району.

Як зазначається, смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік.

Херсонська обласна прокуратура також повідомила, що за даними слідства, 31 жовтня 2025 року орієнтовно об 11:00 окупанти вкотре здійснили масований артилерійський обстріл Херсона.

У МВА уточнили, що 43-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг. 60-річна херсонка - вибухову травму та осколкове поранення правого передпліччя, їй надали допомогу на місці. Жінка 55 років дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

До лікарні також звернулась 63-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також травми очей. Поширити

До лікарні доправили ще двох постраждалих через російські удари по Дніпровському району Херсона.