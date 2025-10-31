Россия обстреляла из артиллерии рынок в Херсоне — есть погибшие и раненые

Военные РФ обстреляли утром 31 октября Днепровский район Херсона, в результате атаки два человека погибли. 10 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Массированный артиллерийский обстрел рынка в Херсоне привел к гибели и ранениям мирных жителей, двое погибли и 10 получили ранения разной тяжести.
- Херсонская областная прокуратура начала следствие по случившемуся, отмечая действия вражеского войска как причину трагедии.
Россия убила двух херсонцев на рынке
Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона один человек погиб и еще четверо пострадали.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получила 56-летняя женщина. Она погибла на месте.
Позже стало известно о гибели еще одного жителя Херсона в результате вражеских обстрелов Днепровского района.
Как отмечается, смертельные ранения в собственном доме получил 51-летний мужчина.
Херсонская областная прокуратура также сообщила, что по данным следствия, 31 октября 2025 года ориентировочно в 11:00 оккупанты в очередной раз произвели массированный артиллерийский обстрел Херсона.
В МВА уточнили, что 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. 60-летняя херсонка — взрывная травма и осколочное ранение правого предплечья, ей оказали помощь на месте. Женщина 55 лет получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
В больницу доставили еще двоих пострадавших из-за российских ударов по Днепровскому району Херсона.
Женщин, 62 и 63 лет, госпитализировали с минно-взрывными травмами и обломочными ранениями.
