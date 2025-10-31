Россия обстреляла из артиллерии рынок в Херсоне — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла из артиллерии рынок в Херсоне — есть погибшие и раненые

Херсонская ГВА
Херсон
Читати українською

Военные РФ обстреляли утром 31 октября Днепровский район Херсона, в результате атаки два человека погибли. 10 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Массированный артиллерийский обстрел рынка в Херсоне привел к гибели и ранениям мирных жителей, двое погибли и 10 получили ранения разной тяжести.
  • Херсонская областная прокуратура начала следствие по случившемуся, отмечая действия вражеского войска как причину трагедии.

Россия убила двух херсонцев на рынке

Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона один человек погиб и еще четверо пострадали.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получила 56-летняя женщина. Она погибла на месте.

Позже стало известно о гибели еще одного жителя Херсона в результате вражеских обстрелов Днепровского района.

Как отмечается, смертельные ранения в собственном доме получил 51-летний мужчина.

Херсонская областная прокуратура также сообщила, что по данным следствия, 31 октября 2025 года ориентировочно в 11:00 оккупанты в очередной раз произвели массированный артиллерийский обстрел Херсона.

В МВА уточнили, что 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. 60-летняя херсонка — взрывная травма и осколочное ранение правого предплечья, ей оказали помощь на месте. Женщина 55 лет получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

В больницу обратилась 63-летняя женщина, у которой диагностировали минно-взрывную травму, контузию, а также травмы глаз.

В больницу доставили еще двоих пострадавших из-за российских ударов по Днепровскому району Херсона.

Женщин, 62 и 63 лет, госпитализировали с минно-взрывными травмами и обломочными ранениями.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ по Херсону — количество пострадавших возросло
Херсонская ГВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые
Россияне снова атакуют украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона
Владимир Зеленский
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?