Россия обстреляла из артиллерии рынок в Херсоне — есть погибшие и раненые

Военные РФ обстреляли утром 31 октября Днепровский район Херсона, в результате атаки два человека погибли. 10 человек получили ранения.

Россия убила двух херсонцев на рынке

Из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона один человек погиб и еще четверо пострадали.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получила 56-летняя женщина. Она погибла на месте.

Позже стало известно о гибели еще одного жителя Херсона в результате вражеских обстрелов Днепровского района.

Как отмечается, смертельные ранения в собственном доме получил 51-летний мужчина.

Херсонская областная прокуратура также сообщила, что по данным следствия, 31 октября 2025 года ориентировочно в 11:00 оккупанты в очередной раз произвели массированный артиллерийский обстрел Херсона.

В МВА уточнили, что 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. 60-летняя херсонка — взрывная травма и осколочное ранение правого предплечья, ей оказали помощь на месте. Женщина 55 лет получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

В больницу обратилась 63-летняя женщина, у которой диагностировали минно-взрывную травму, контузию, а также травмы глаз. Поделиться

В больницу доставили еще двоих пострадавших из-за российских ударов по Днепровскому району Херсона.