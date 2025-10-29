"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона

Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по детской больнице в Херсоне. Это сознательный русский удар как раз по детям.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Они (русские — ред.) не могли не знать, куда бьют. Это сознательный русский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, больница получила значительные повреждения, а среди персонала и детей, которые находились в помещении, есть пострадавшие.

Младшему раненому ребенку — восемь лет. Был ранен и сам мальчик и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице.

Он подчеркнул, что Россия "даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень".

Сейчас Россия — крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала никакая возможность закончить войну. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Москва сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие и пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе.

В этом году, когда так много американских усилий, чтобы окончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто кроме давления и силы.

Президент приветствовал введение новых санкций против российских нефтяных компаний, назвав их "правильным шагом Америки".