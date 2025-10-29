"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона

Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по детской больнице в Херсоне. Это сознательный русский удар как раз по детям.
Главные тезисы
- Сознательный удар российской армии по детской больнице в Херсоне потряс общественность и вызвал возмущение у Президента Украины.
- Зеленский призвал к активному прекращению действий РФ и предотвращению подобных инцидентов в будущем.
- Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией в мире и поддержал введение новых санкций против нефтяных компаний.
Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, больница получила значительные повреждения, а среди персонала и детей, которые находились в помещении, есть пострадавшие.
Младшему раненому ребенку — восемь лет. Был ранен и сам мальчик и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице.
Он подчеркнул, что Россия "даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень".
Зеленский подчеркнул, что Москва сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие и пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе.
В этом году, когда так много американских усилий, чтобы окончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто кроме давления и силы.
Президент приветствовал введение новых санкций против российских нефтяных компаний, назвав их "правильным шагом Америки".
