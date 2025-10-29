"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона
"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона

Владимир Зеленский
Херсон
Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по детской больнице в Херсоне. Это сознательный русский удар как раз по детям.

Главные тезисы

  • Сознательный удар российской армии по детской больнице в Херсоне потряс общественность и вызвал возмущение у Президента Украины.
  • Зеленский призвал к активному прекращению действий РФ и предотвращению подобных инцидентов в будущем.
  • Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией в мире и поддержал введение новых санкций против нефтяных компаний.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Они (русские — ред.) не могли не знать, куда бьют. Это сознательный русский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе.

По словам президента, больница получила значительные повреждения, а среди персонала и детей, которые находились в помещении, есть пострадавшие.

Младшему раненому ребенку — восемь лет. Был ранен и сам мальчик и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице.

Он подчеркнул, что Россия "даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень".

Сейчас Россия — крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала никакая возможность закончить войну.

Зеленский подчеркнул, что Москва сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие и пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе.

В этом году, когда так много американских усилий, чтобы окончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто кроме давления и силы.

Президент приветствовал введение новых санкций против российских нефтяных компаний, назвав их "правильным шагом Америки".

Именно такие шаги нужны и дальше, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы завершить эту войну. С террористами нужно обращаться только так, как они заслуживают силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине.

