РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые

Россияне снова атакуют украинских детей
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 29 октября 2025 российские захватчики накрыли артиллерийским огнем детскую больницу в Херсоне. Что важно понимать, на тот момент там были маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

Главные тезисы

  • Сейчас известно о 9 пострадавших, информация уточняется.
  • Зданиям больницы нанесены значительные разрушения.

Россияне снова атакуют украинских детей

Детали новой атаки раскрывает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

29 октября 2025 около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал, — сказано в официальном заявлении.

Согласно последним данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Кроме того, указано, что россияне нанесли зданию больницы существенные разрушения — взрывной волной повреждены близлежащие сооружения.

Сейчас прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления врага.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Херсонская областная прокуратура в очередной раз обращает внимание на то, что обстрелы гражданских объектов, в частности, учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В России ликвидировали подполковника ОМОНа — это месть за геноцид на Киевщине
ГУР
Ликвидирован еще один российский военный преступник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нашла слабое место Сил обороны в Покровске
Что известно о ситуации в Покроске
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это будет сделано". Трамп дал Украине громкое обещание
The White House
Трамп настроен завершить войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?