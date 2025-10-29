РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые

Утром 29 октября 2025 российские захватчики накрыли артиллерийским огнем детскую больницу в Херсоне. Что важно понимать, на тот момент там были маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.

Россияне снова атакуют украинских детей

Детали новой атаки раскрывает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

29 октября 2025 около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Согласно последним данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Кроме того, указано, что россияне нанесли зданию больницы существенные разрушения — взрывной волной повреждены близлежащие сооружения.

Сейчас прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления врага.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Поделиться

Херсонская областная прокуратура в очередной раз обращает внимание на то, что обстрелы гражданских объектов, в частности, учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.