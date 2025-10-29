РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне — пострадали дети и взрослые

Утром 29 октября 2025 российские захватчики накрыли артиллерийским огнем детскую больницу в Херсоне. Что важно понимать, на тот момент там были маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал.
Главные тезисы
- Сейчас известно о 9 пострадавших, информация уточняется.
- Зданиям больницы нанесены значительные разрушения.
Россияне снова атакуют украинских детей
Детали новой атаки раскрывает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Согласно последним данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Данные о количестве пострадавших уточняются.
Кроме того, указано, что россияне нанесли зданию больницы существенные разрушения — взрывной волной повреждены близлежащие сооружения.
Сейчас прокуроры совместно со следователями фиксируют последствия обстрела, собирают доказательства очередного военного преступления врага.
Херсонская областная прокуратура в очередной раз обращает внимание на то, что обстрелы гражданских объектов, в частности, учреждений здравоохранения, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
