РФ обстріляла дитячу лікарню у Херсоні — постраждали діти та дорослі
Категорія
Україна
Дата публікації

Херсон
Read in English
Джерело:  online.ua

Вранці 29 жовтня 2025 року російські загарбники накрили артилерійським вогнем дитячу лікарню у Херсоні. Що важливо розуміти, на той момент там перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Головні тези:

  • Наразі відомо про 9 потерпілих, інформація уточнюється.
  • Будівлі лікарні завдано значних руйнувань.

Росіяни знову атакують українських дітей

Деталі нової атаки розкриває пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

29 жовтня 2025 року близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал, — йдеться в офіційній заяві.

Згідно з останніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Дані щодо кількості постраждалих уточнюється.

Окрім того, наголошується, що росіяни завдали будівлі лікарні суттєвих руйнувань — вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Наразі прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину ворога.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Херсонська обласна прокуратура вкотре звертає увагу на те, що обстріли цивільних об’єктів, зокрема закладів охорони здоров’я, є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

