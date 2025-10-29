РФ обстріляла дитячу лікарню у Херсоні — постраждали діти та дорослі

Вранці 29 жовтня 2025 року російські загарбники накрили артилерійським вогнем дитячу лікарню у Херсоні. Що важливо розуміти, на той момент там перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.
Головні тези:
- Наразі відомо про 9 потерпілих, інформація уточнюється.
- Будівлі лікарні завдано значних руйнувань.
Росіяни знову атакують українських дітей
Деталі нової атаки розкриває пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Згідно з останніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Дані щодо кількості постраждалих уточнюється.
Окрім того, наголошується, що росіяни завдали будівлі лікарні суттєвих руйнувань — вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.
Наразі прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину ворога.
Херсонська обласна прокуратура вкотре звертає увагу на те, що обстріли цивільних об’єктів, зокрема закладів охорони здоров’я, є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
