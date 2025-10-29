"Свідомий удар". Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона

Сьогодні вранці російська армія завдала ракетного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Це свідомий російський удар саме по дітях.
Головні тези:
- Свідомий ракетний удар РФ по дитячій лікарні в Херсоні шокував громадськість та викликав обурення у Президента України.
- Зеленський вважає атаку цілеспрямованою та свідомою дією, спрямованою на залякування іноземних громадян та погіршення ситуації на сході України.
- Президент закликав до активного припинення дій РФ та зазначив, що потрібно негайно вжити суворих заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За словами президента, лікарня зазнала значних пошкоджень, а серед персоналу та дітей, які перебували в приміщенні, є постраждалі.
Наймолодшій пораненій дитині — вісім років. Був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні.
Він підкреслив, що Росія "навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".
Зеленський також наголосив, що Москва свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля й намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі.
У цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили.
Президент привітав запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, назвавши їх "правильним кроком Америки".
