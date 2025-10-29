"Свідомий удар". Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона

Сьогодні вранці російська армія завдала ракетного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Це свідомий російський удар саме по дітях.

Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Вони (росіяни — ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, лікарня зазнала значних пошкоджень, а серед персоналу та дітей, які перебували в приміщенні, є постраждалі.

Наймолодшій пораненій дитині — вісім років. Був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні.

Він підкреслив, що Росія "навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".

Зараз Росія — найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну.

Зеленський також наголосив, що Москва свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля й намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі.

У цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили.

Президент привітав запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, назвавши їх "правильним кроком Америки".