"Свідомий удар". Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні Херсона

Володимир Зеленський
Сьогодні вранці російська армія завдала ракетного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Це свідомий російський удар саме по дітях.

Головні тези:

  • Свідомий ракетний удар РФ по дитячій лікарні в Херсоні шокував громадськість та викликав обурення у Президента України.
  • Зеленський вважає атаку цілеспрямованою та свідомою дією, спрямованою на залякування іноземних громадян та погіршення ситуації на сході України.
  • Президент закликав до активного припинення дій РФ та зазначив, що потрібно негайно вжити суворих заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Вони (росіяни — ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді.

За словами президента, лікарня зазнала значних пошкоджень, а серед персоналу та дітей, які перебували в приміщенні, є постраждалі.

Наймолодшій пораненій дитині — вісім років. Був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні.

Він підкреслив, що Росія "навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень".

Зараз Росія — найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну.

Зеленський також наголосив, що Москва свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля й намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі.

У цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили.

Президент привітав запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, назвавши їх "правильним кроком Америки".

Саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні.

