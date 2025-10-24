Масована атака РФ по Херсону — кількість постраждалих зросла

Кількість поранених унаслідок ранкового масованого обстрілу Корабельного району Херсона 24 жовтня зросла до 25 осіб, серед них троє дітей. Троє людей загинули.

Росія атакувала Херсон: 25 постраждалих

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Ще трьом людям знадобилась медична допомога.

За інформацією МВА, 65-річні чоловік і жінка та ще одна херсонка зазнали контузії і вибухових травм унаслідок ранкового обстрілу російськими військами Корабельного району.

Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

Загалом на цю годину відомо про 25 постраждалих унаслідок обстрілу Корабельного району, що стався близько 7.20, додали в МВА.

Херсон після обстрілу РФ

Раніше було відомо про 22 поранених унаслідок масованого обстрілу Корабельного району Херсона, троє людей загинули. Під обстріл потрапив громадський транспорт, пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус.