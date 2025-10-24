Масована атака РФ по Херсону — кількість постраждалих зросла

Кількість поранених унаслідок ранкового масованого обстрілу Корабельного району Херсона 24 жовтня зросла до 25 осіб, серед них троє дітей. Троє людей загинули.
Про це повідомляє Херсонська МВА.
Ще трьом людям знадобилась медична допомога.
За інформацією МВА, 65-річні чоловік і жінка та ще одна херсонка зазнали контузії і вибухових травм унаслідок ранкового обстрілу російськими військами Корабельного району.
Загалом на цю годину відомо про 25 постраждалих унаслідок обстрілу Корабельного району, що стався близько 7.20, додали в МВА.
Раніше було відомо про 22 поранених унаслідок масованого обстрілу Корабельного району Херсона, троє людей загинули. Під обстріл потрапив громадський транспорт, пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус.
