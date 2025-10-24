Массированная атака РФ по Херсону — количество пострадавших возросло

Число раненых в результате утреннего массированного обстрела Корабельного района Херсона 24 октября возросло до 25 человек, среди них трое детей. Три человека погибли.
Главные тезисы
- В результате массированной атаки РФ по Херсону число пострадавших увеличилось до 25 человек, среди которых трое детей и три человека погибли.
- Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, причинив контузии и взрывные травмы местным жителям, частично повредив общественный транспорт.
- Потерпевшие получили медицинскую помощь от Херсонской МВА, и некоторым пациентам потребуется дальнейшее амбулаторное лечение.
Россия атаковала Херсон: 25 пострадавших
Об этом сообщает Херсонская МВА.
Еще трем людям понадобилась медицинская помощь.
По информации МВА, 65-летние мужчина и женщина и еще одна херсонка подверглись контузии и взрывным травмам в результате утренних обстрелов российскими войсками Корабельного района.
Всего в настоящее время известно о 25 пострадавших в результате обстрела Корабельного района, произошедшего около 7.20, добавили в МВА.
Ранее было известно о 22 раненых в результате массированного обстрела Корабельного района Херсона, три человека погибли. Под обстрел попал общественный транспорт, поврежден троллейбус и маршрутный автобус.
