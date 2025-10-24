Массированная атака РФ по Херсону — количество пострадавших возросло

Число раненых в результате утреннего массированного обстрела Корабельного района Херсона 24 октября возросло до 25 человек, среди них трое детей. Три человека погибли.

Россия атаковала Херсон: 25 пострадавших

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Еще трем людям понадобилась медицинская помощь.

По информации МВА, 65-летние мужчина и женщина и еще одна херсонка подверглись контузии и взрывным травмам в результате утренних обстрелов российскими войсками Корабельного района.

Потерпевшие будут лечиться амбулаторно. Поделиться

Всего в настоящее время известно о 25 пострадавших в результате обстрела Корабельного района, произошедшего около 7.20, добавили в МВА.

Херсон после обстрела РФ

Ранее было известно о 22 раненых в результате массированного обстрела Корабельного района Херсона, три человека погибли. Под обстрел попал общественный транспорт, поврежден троллейбус и маршрутный автобус.